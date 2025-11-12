紐約渡輪新航線12月8日啟用 將增設2處新停靠站 擴建34街碼頭

紐約市渡輪系統重新調整，增設航線與停靠站。(NYC Ferry)

紐約市 渡輪公司(NYC Ferry)宣布渡輪新航線，表示新航線將在12月8日起啟用，東哈林區125街及布碌崙 (布魯克林)日落公園的MADE-Bush碼頭，將增設兩處新停靠站，同時34街渡輪碼頭也將擴建。

營運紐約市渡輪的紐約市經濟發展公司(NYCEDC)表示，新增服務是渡輪優化計畫的一部分，標誌著自2017年啟用以來，渡輪系統首度進行全面重整。

屆時，東河航線將分成兩條航線，以增加乘客量並加速航程。Soundview航線和洛克威航線(Rockaway )合並成一條大航線；聖喬治(St. George)航線與南布碌崙及整個渡輪系統將連接起來，由此，南布碌崙航線將直接連通到曼哈頓中城。

NYCEDC還表示，2026年夏季將同步啟動南布碌崙周末試行服務，將新路線延伸至貝瑞吉及日落公園。此試行方案將於明年秋季接受市府機構全面評估分析。

渡輪系統的這一調整源於2025年7月徵詢通勤者意見的提案。相關機構共收到約1萬5000份反饋意見，多數支持近日公布的調整方案。

NYCEDC官員指出，此次規畫將縮短航程時間、增加停靠站點、提升載客量並提高班次頻率。該機構更將為港區渡輪服務制定「未來願景」，可能進一步擴展服務範圍。

紐約市渡輪單程票價為4.5元，明年1月地鐵 與公車票價調漲至3元後，渡輪單程票價僅比地鐵公車票價貴1.5元。盡管渡輪系統收取費用，但部分營運成本仍由紐約市政府的稅收補貼支出。