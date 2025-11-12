我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

政府有望重啟 下周起將現數據洪流 可能公布時程一次看

川普孫女凱伊LPGA首秀前 向「媽媽男友」老虎伍茲討教

紐約渡輪新航線12月8日啟用 將增設2處新停靠站 擴建34街碼頭

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市渡輪系統重新調整，增設航線與停靠站。(NYC Ferry)
紐約市渡輪系統重新調整，增設航線與停靠站。(NYC Ferry)

紐約市渡輪公司(NYC Ferry)宣布渡輪新航線，表示新航線將在12月8日起啟用，東哈林區125街及布碌崙(布魯克林)日落公園的MADE-Bush碼頭，將增設兩處新停靠站，同時34街渡輪碼頭也將擴建。

營運紐約市渡輪的紐約市經濟發展公司(NYCEDC)表示，新增服務是渡輪優化計畫的一部分，標誌著自2017年啟用以來，渡輪系統首度進行全面重整。

屆時，東河航線將分成兩條航線，以增加乘客量並加速航程。Soundview航線和洛克威航線(Rockaway )合並成一條大航線；聖喬治(St. George)航線與南布碌崙及整個渡輪系統將連接起來，由此，南布碌崙航線將直接連通到曼哈頓中城。

NYCEDC還表示，2026年夏季將同步啟動南布碌崙周末試行服務，將新路線延伸至貝瑞吉及日落公園。此試行方案將於明年秋季接受市府機構全面評估分析。

渡輪系統的這一調整源於2025年7月徵詢通勤者意見的提案。相關機構共收到約1萬5000份反饋意見，多數支持近日公布的調整方案。

NYCEDC官員指出，此次規畫將縮短航程時間、增加停靠站點、提升載客量並提高班次頻率。該機構更將為港區渡輪服務制定「未來願景」，可能進一步擴展服務範圍。

紐約市渡輪單程票價為4.5元，明年1月地鐵與公車票價調漲至3元後，渡輪單程票價僅比地鐵公車票價貴1.5元。盡管渡輪系統收取費用，但部分營運成本仍由紐約市政府的稅收補貼支出。

紐約市 布碌崙 地鐵

上一則

3大賭場爭執照 承諾收益數十億 專家：樂觀預測難成真

下一則

不想等事態惡化再溝通 曼達尼上任前將致電川普尋求合作空間
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

綁架案牽出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻

綁架案牽出毒品案 紐約警在南布碌崙繳獲644磅大麻
3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺
聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金

聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金
美光紐約廠工程頻延誤 傳拖到2033年投產

美光紐約廠工程頻延誤 傳拖到2033年投產

熱門新聞

重磅消息：華人，華裔，華僑請注意！ ！ ！

2025-11-05 12:42
該品牌「Great Value」被檢測出銫-137輻射污染的冷凍生蝦，批號為8005540-1、8005538-1和8005539-1，商品編碼則為738108，保存期限到2027年3月15日。圖為8大道攤商販售同品牌、不同品項的冷凍蝦。

3包10塊…布碌崙非法販售冷凍蝦 與輻射召回產品同品牌

2025-11-07 18:23
聯邦航空管理局(FAA)宣布，將從今日起對包括紐約都會區內多座機場實施航班削減，以維持飛安安全。(美聯社)

全美砍航班 紐約3大機場全上榜…旅遊業者提醒這樣訂票

2025-11-07 16:20
前紐約市長白思豪今年9月出席一場在義大利的活動，手中拿著莫札瑞拉起司。(歐新社資料照)

前紐約市長白思豪劈腿已婚官員 進步派女友心碎分手

2025-11-09 15:49
隨著本季最強冷空氣來襲，紐約周一晚間入夜後預計氣溫將驟降至20多度。(記者曹馨元╱攝影)

紐約「一夜入冬」體感溫度降至25度 可能降雪

2025-11-10 13:07
反警立場鮮明的曼達尼獲選為下一屆紐約市長，已令紐約市警出現離職潮。(記者劉梓祁╱攝影)

曼達尼警政觀惹士氣下滑 紐約市警恐掀離職潮

2025-11-09 06:09

超人氣

更多 >
中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救

中國3太空人滯留天宮怎回家？網友籲馬斯克出手相救
低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保

低收新移民健保補貼全砍 月費1元→1000元 芝華男退保
解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了

解放軍攻台「支持家鄉還是媳婦家」？薄瓜瓜回應了
打算明年退休？有這3跡象最好再等等

打算明年退休？有這3跡象最好再等等
天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣

天冷發動引擎要不要「暖車」？答案跟你想的不一樣