挑戰霍楚 斯特凡尼克宣布參選州長 以可負擔性為競選主軸

快訊

記者范航瑜／紐約報導
共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)7日宣布參選紐約州長，將在2026年州長選舉中挑戰現任州長霍楚(Kathy Hochul)。(美聯社)
共和黨籍聯邦眾議員斯特凡尼克(Elise Stefanik)7日宣布參選紐約州州長，將在2026年的州長選舉中挑戰民主黨籍的現任州長霍楚(Kathy Hochul)。斯特凡尼克的競選將以可負擔性為主軸，具體政策包括減稅、降低生活成本、終止「庇護城市」政策和廢除保釋改革等。

斯特凡尼克競選視頻長達兩分半鐘，重點關注可負擔性問題，並批評霍楚的領導。「在霍楚失敗的領導下，紐約已成為全美最難負擔的州，稅收、能源、公共事業、租金與食品價格皆居高不下，讓勤奮的家庭不堪重負」。她表示，「我參選州長，是要為奧本尼帶來新一代的領導，讓紐約重新成為對所有家庭都負擔得起、安全宜居的州」。

斯特凡尼克的主要政見包括減稅、降低生活成本和能源成本、終止「庇護城市」政策、廢除保釋改革、支持家長權益及擴大教育選擇等。

作為保守派女議員，斯特凡尼克代表紐約州北部的第21國會選區，目前正連任第六屆。她以川普(Donald Trump)總統的堅定盟友形象聞名。川普去年曾提名她出任美國駐聯合國大使，但後來因擔憂共和黨在眾院多數席位過於微弱而撤回提名。斯特凡尼克本次競選視頻並未提到任何與川普相關內容。

至截稿時，紐約州共有56位共和黨郡主席表態支持斯特凡尼克參選州長，這些郡主席合計代表超過72%的加權選票。根據規定，獲得50%支持即可成為紐約州共和黨提名人。斯特凡尼克目前已成為共和黨的準州長候選人。

斯特凡尼克同時獲得共和黨主席考克斯(Ed Cox)以及州眾議會34名共和黨議員的背書，幾乎囊括黨團多數成員，包括州眾議會少數黨領袖巴克萊(Will Barclay)。

紐約州共和黨將於明年初召開大會，提名州長候選人。在2022年的州長選舉中，前聯邦眾議員李修頓(Lee Zeldin)雖早早成為黨內領先者，最終贏得提名，但仍需在初選中擊敗三名對手。

除了斯特凡尼克，現任副州長戴加多(Anthony Delgado)也已宣布參選。紐約州選民將於2026年11月3日投票選出州長與副州長。民主黨已主導州長官邸長達20年，上一任共和黨州長是1995年至2006年間在任的柏德基(George Pataki)。

斯特凡尼克競選視頻長達兩分半鐘，重點關注可負擔性問題，並批評霍楚的領導。(截自競...
共和黨 紐約州 川普

