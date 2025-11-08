疑遭跨境施壓、工作人員家人遭騷擾 中國獨立電影節取消

我的頻道

記者馬璿／紐約報導
原計畫8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開辦前兩日宣布取消。(取自電影節官網)
原計畫8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開辦前兩日宣布取消。(取自電影節官網)

原先預計8日於紐約舉辦的中國獨立電影節疑遭北京當局跨境打壓，導致電影節在開幕前兩天宣布取消。策展主辦人朱日坤在聲明中表示，叫停電影節是一個「無比痛苦的決定」，他指自己雖非因為害怕或屈服而做此決定，但希望不讓與電影節有關的相關人士被不明勢力騷擾，並將關閉售票系統與退款給購票民眾。

國際人權組織人權觀察(Human Rights Watch)表示，「中國政府動用全球力量，關閉了紐約市的一個電影節」，更指出這系列跨國鎮壓行動表明，中國政府旨在控制世界對中國的了解和認知。

根據電影節官網，該活動旨在建立文化橋梁，透過電影藝術對話，不僅是放映，也是展現多元、效率、思想、反抗、記憶與身分的展現。放映與座談活動原定於本月8日至15日在紐約舉行，包含香港反送中紀錄片「血在燒」、變裝文化短片「ISHE」、家庭故事「長談」等45部作品，以及18場映後座談活動。

但官方社群於上月31日發布貼文指出，部分片方及導演要求撤銷放映。5日頁面更新指出「我們的電影節遭到巨大的破壞」、「請您想像，半年多來眾多人的辛勤的勞動成果，在數天內被釜底抽薪」。

朱日坤在個人臉書頁面貼文說，10月30日他在紐約接到在中國的父親電話，詢問他是否有「做什麼不好的事情」，並提醒他「不要在外面做對國家不好的事」，讓他心生警覺。隨後，他在北京委辦行政事務的工作室員工便被有關部門帶走，威脅不得替他做任何事，並揚言在他回國後法辦他。

接下來他便收到還在中國境內的多位導演來信，聲稱因個人因素須取消訪美行程，並要求取消影片放映與刪除宣傳資料，連人在美國、歐洲、非洲導演與嘉賓和外部人士在中國的家人都被調查與騷擾。八成擬放映的影片因此遭取消。

影展官方6日發出緊急聲明確定取消。朱日坤表示，人員安危是他的首要考量，即使叫停活動對他異常痛苦，但他別無選擇。

對此，人權觀察指出，過去10年間中國獨立影展一直面臨打壓，三大主要獨立電影節更被迫關閉。中國藝術家兼活動家蔣不表示 ，幾乎所有來自中國的參展導演都被恐嚇，身在海外的導演與非中國籍的導演，他們在中國的親友也接到警方的威脅電話。

反送中 紐約市 香港

