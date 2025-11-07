我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

記者曹馨元／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
候任紐約市長曼達尼表示，全民免費托育、幫扶小商家及保持與市民的直接溝通將成為施政重點。(路透)
候任紐約市長曼達尼表示，全民免費托育、幫扶小商家及保持與市民的直接溝通將成為施政重點。(路透)

紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)正緊鑼密鼓組建他的市府團隊，確保在上任即做好準備履行競選期間承諾的願景；他也表示，全民免費托育、幫扶小商家及保持與市民的直接溝通將成為施政重點。

他在與WNYC的專訪中表示，他的首要目標是在明年1月1日入主市府前做好即刻執行的準備。曼達尼交接團隊的四位成員均為女性，均具備聯邦或市府工作經驗。他說，「這樣的團隊能幫助我們建立市政框架，讓施政前100天就能採取具體行動，應對紐約的生活成本危機」。

曼達尼競選期間的重要政綱之一是推廣全民免費托育；他指出，自己非常認可州長霍楚(Kathy Hochul)將2026年稱為「托育之年」的說法。他表示，將制定明確時間表實現全民托育的承諾，確保六周至五歲大的所有兒童都能獲得托育服務。

盡管霍楚曾出言反對曼達尼加徵「富人稅」政策，但兩人在托育議題上相似的看法也是促成霍楚背書曼達尼的主要原因。在她任期內，霍楚將兒童稅收抵免額提高了三倍，使每名四歲以下兒童的家庭可獲得最高1000元補助；她也於本財年預算中為托育服務撥款22億元。霍楚上月表示，「我曾與曼達尼討論過如何實現全民托育，我相信我們能做到」。

此外，曼達尼也指出全市小商家正面臨繁瑣的執照申請程序，他表示將簡化市府內部流程，「讓小企業不僅能開張，還能長久經營」；曼達尼提出，會設立「小商家專員(mom-and-pop czar)」，全面削減50%的罰款與手續費，並簡化商家申請執照與許可的程序。

他說，其競選活動最大的特色是公開與透明，他也希望在入主市府後延續這一精神；「政治應該主動走向人民，而不是問為什麼人民不走進政治」。他承諾將透過與紐約市民直接對話、定期會晤，以及與多元社區接觸，促使更多人參與公共事務討論。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

 

曼達尼 霍楚 紐約市

上一則

曼達尼當選市長 新移民受鼓舞

下一則

斯特凡尼克宣布參選州長挑戰霍楚 以可負擔性為競選主軸
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接

曼達尼勝選後首波人事 前副市長斯普林格主導交接
亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%

亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%
勝選後首次演講 曼達尼要建「有能力且具同理心」的市府

勝選後首次演講 曼達尼要建「有能力且具同理心」的市府
出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選

出口民調：曼達尼靠年輕、跨族裔支持者勝選

熱門新聞

警方在位於希克斯維爾(Hicksville)一家水療中心臥底調查，並發現該場所的員工提供非法按摩服務及涉及賣淫行為。(長島納蘇郡警局)

涉按摩店賣淫 3華女被捕其中2人移送ICE

2025-11-03 12:47
曼達尼（中）與妻子拉瑪（右）。（路透）

幕後推手？曼達尼的「神秘妻子」或成紐約最年輕第一夫人

2025-11-03 15:29
31日上午9時許，法拉盛的慈濟會所後方的停車場早已排起長隊。(記者高雲兒╱攝影)

糧食券停發 紐約法拉盛慈濟食物倉儲現人潮 華人家庭憂「沒飯可吃」

2025-11-01 20:20
大紐約地區10月30日遭強風夾帶暴雨侵襲。(本報檔案照)

暴雨釀災 紐約市2男子地下室遇難

2025-10-31 10:35
事件發生於3日，42歲的陳旭駕車時被攔下，他聲稱車上九名乘客都是好友，一同到奧克拉荷馬州度假。(塔爾薩郡警方提供)

紐約華男奧克拉荷馬被捕 涉運送無證移民與人口販運

2025-10-31 12:47
曼達尼勝選後於其開票派對發表演說。(記者馬璿／攝影)

現身開票派對 曼達尼：勝利屬於那些被政治遺忘的人

2025-11-05 07:30

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切