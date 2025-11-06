亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%

「亞裔選民出口民調」顯示，近半數亞裔選民投票支持民主黨籍紐約市長候選人曼達尼。(記者范航瑜╱攝影)

亞美法律援助處(AALDEF)與亞美聯盟(AAF)5日公布2025年紐約市選舉的「亞裔 選民出口民調」顯示，近半數亞裔選民投票 支持民主黨籍紐約市長候選人曼達尼 (Zohran Mamdani)，經濟議題是影響亞裔選民投票意向的最重要議題。值得注意的是，曾在2024年總統大選中投票給川普總統的亞裔選民中，有兩成今年投票給被川普猛批的曼達尼。

20%川普支持者這次改投曼達尼

超過70名志工在曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士共訪問1268名選民。使用英文及十種亞裔語言。其中，49.1%亞裔選民投票給曼達尼，33.8%投給葛謨(Andrew Cuomo)。其中南亞裔選民高達87.2%支持曼達尼，僅9.6%支持葛謨。

逾半數受訪者反對川普移民政策

2024年的總統選舉投票傾向明顯影響今年的市長選擇：七成以上2024年支持賀錦麗(Kamala Harris)的選民，今年投給了曼達尼，65%支持川普的選民投給葛謨，但有20%川普的支持者改投曼達尼。逾半數受訪者反對川普的移民政策，支持這一政策者僅占四分之一。

經濟議題是影響亞裔選民投票意向的最關鍵因素。五成以上(50.2%)受訪者視經濟與就業為投票首要考量，其次為公共安全(31.9%)、民主(28%)、住房(25.2%)與健保(25.2%)。盡管各族裔投票者都重視經濟與健保，但葛謨支持者更關心公共安全，曼達尼支持者則更看重民主與住房問題。

本次投票中，亞裔青年的投票率大幅上升。受訪者中，有10%為首投族；18至29歲選民中比率升至20%。而年輕選民恰好是此次曼達尼勝出的重要推力。美聯社調查顯示，在紐約市30歲以下選民中，約75%投給了曼達尼。