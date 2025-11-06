我的頻道

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

亞美民調╱近半亞裔選民挺曼達尼 經濟是關鍵20%

記者范航瑜／紐約報導
「亞裔選民出口民調」顯示，近半數亞裔選民投票支持民主黨籍紐約市長候選人曼達尼。(記者范航瑜╱攝影)
亞美法律援助處(AALDEF)與亞美聯盟(AAF)5日公布2025年紐約市選舉的「亞裔選民出口民調」顯示，近半數亞裔選民投票支持民主黨籍紐約市長候選人曼達尼(Zohran Mamdani)，經濟議題是影響亞裔選民投票意向的最重要議題。值得注意的是，曾在2024年總統大選中投票給川普總統的亞裔選民中，有兩成今年投票給被川普猛批的曼達尼。

20%川普支持者這次改投曼達尼

超過70名志工在曼哈頓、皇后區、布碌崙(布魯克林)和布朗士共訪問1268名選民。使用英文及十種亞裔語言。其中，49.1%亞裔選民投票給曼達尼，33.8%投給葛謨(Andrew Cuomo)。其中南亞裔選民高達87.2%支持曼達尼，僅9.6%支持葛謨。

逾半數受訪者反對川普移民政策

2024年的總統選舉投票傾向明顯影響今年的市長選擇：七成以上2024年支持賀錦麗(Kamala Harris)的選民，今年投給了曼達尼，65%支持川普的選民投給葛謨，但有20%川普的支持者改投曼達尼。逾半數受訪者反對川普的移民政策，支持這一政策者僅占四分之一。

經濟議題是影響亞裔選民投票意向的最關鍵因素。五成以上(50.2%)受訪者視經濟與就業為投票首要考量，其次為公共安全(31.9%)、民主(28%)、住房(25.2%)與健保(25.2%)。盡管各族裔投票者都重視經濟與健保，但葛謨支持者更關心公共安全，曼達尼支持者則更看重民主與住房問題。

本次投票中，亞裔青年的投票率大幅上升。受訪者中，有10%為首投族；18至29歲選民中比率升至20%。而年輕選民恰好是此次曼達尼勝出的重要推力。美聯社調查顯示，在紐約市30歲以下選民中，約75%投給了曼達尼。

亞美法律援助處運行董事李貝妮(Bethany Li)表示：「亞裔族群在紐約市選舉中的影響力毋庸置疑。我們長期遭到當權者忽視，但從今以後，民選官員與候選人再也無法忽視我們的聲音與優先議題。」亞美聯盟執行總監陳文心(Catherine Chen)指出：「亞裔選民絕非單一群體，他們有判斷力、重視議題，並深度參與城市未來的塑造。當有半數受訪者將經濟列為首要關切，而糧食券補助(SNAP)福利正被削減時，這提醒我們，民選官員不能只在選舉期間接觸亞裔，而應持續在政策制定上納入我們的需求。」

曾在2024年總統選舉中投票給川普總統的亞裔選民中，有兩成今年投票給遭到川普猛烈...
民主黨市長當選人曼達尼6月底紐約市皇后區華人社區法拉盛街頭拜票。(本報檔案照)
