我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

分析：中國科技集團籌備「沒有Nvidia的未來」 防AI命脈被美掐住

NBA／尼克成功續命 布朗森、帶傷唐斯飆56分擊退溜馬

ICE拘捕高中生迪倫 移民聯盟籲釋放

記者曹馨元╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約移民聯盟舉行集會，要求移民與海關執法局(ICE)立即釋放在美尋求庇護的委內瑞拉籍高中生迪倫(Dylan)。(記者曹馨元╱攝影)
紐約移民聯盟舉行集會，要求移民與海關執法局(ICE)立即釋放在美尋求庇護的委內瑞拉籍高中生迪倫(Dylan)。(記者曹馨元╱攝影)

29日，紐約移民聯盟(NYIC)聯同教育倡議者、移民社區與多位民選官員舉行集會，要求移民與海關執法局(ICE)立即釋放在美尋求庇護的委內瑞拉籍高中生迪倫(Dylan)；並呼籲通過禁止地方執法部門與ICE合作的「紐約全體提案」(New York for All Act)。

紐約移民聯盟強調，迪倫於去年4月透過拜登任期內設立的「CBP One」入境預約系統來到美國，現就讀於布朗士區一所高中，並取得工作許可；近日在依循法律程序、按時出席移民法庭聽證後，卻遭ICE逮捕並拘留，「他遵紀守法地做了每一件應該做的事，卻被剝奪在這裡學習生活的權利」。

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)指出，迪倫是一個毫無犯罪紀錄的守法學生，「這說明川普政府聲稱僅針對遣返違法新移民是一個謊言」；她日前也造訪了位於新澤西的移民拘留所，「那裡關押了超過200個人，他們都沒有犯罪紀錄」。她表示，迪倫被捕發送了一個信號，「沒有一個地方是安全的，哪怕是紐約市的移民法庭」。

市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)強調，「迪倫並不是在學校裡被ICE帶走的，學校仍舊是一個安全的地方，希望我們的家庭能繼續放心送孩子來上學」。

市公義維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則批評市長亞當斯(Eric Adams)在一系列打擊新移民的行動中保持沈默，諷刺稱他為「副總統」(deputy president)。

紐約移民聯盟則呼籲州議會立即通過「紐約全民法案」，禁止地方執法部門與ICE合作。同聯盟也要求市議會進一步通過並強化「紐約市信任法」(NYC Trust Act)，限制市府與ICE共享移民資料或協同執法，以保護移民不被無故拘留或遣返。

移民 ICE 紐約市

上一則

華策會籌款晚會 逾400人出席共襄盛舉

下一則

紐約高中生罷課集會 捍衛學術言論自由
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美國出生2歲女童隨無證父母遣返巴西 淪為無國籍

美國出生2歲女童隨無證父母遣返巴西 淪為無國籍
取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年

取消面談豁免 審核嚴 婚姻綠卡處理時間拉長至2年
市長選戰升溫 曼達尼主打工薪階層政策

市長選戰升溫 曼達尼主打工薪階層政策
紐約高中生庇護案出庭 突遭移民局拘捕

紐約高中生庇護案出庭 突遭移民局拘捕

熱門新聞

一對華人夫婦自3月30日晚間在長島自宅內最後一次露面後，至今失聯將近兩個月。納蘇郡警方證實，此案尚在積極調查中。(納蘇郡警局)

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

2025-05-23 18:32
紐約州共和黨眾議員加巴里諾。（美聯社）

睡過頭沒投票…他讓預算法案險翻車 強生：我想掐死他

2025-05-22 16:40
多位移民律師指出，近期，不少居住紐約的非公民身分者在自海外返美時，遭到機場海關與邊境保護局(CBP)人員的嚴格盤查。(路透)

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

2025-05-26 09:08
多位華裔長者也在會中分享切身經驗，擔心社安金削減影響他們的日常生活。(記者高雲兒╱攝影)

「工作繳稅換來的」社安金如被砍 華裔長者：怎麼吃飯？

2025-05-28 18:21
張女士22日前往亞總會求助，表示自己因此事身心俱疲，希望能尋找有同樣遭遇的受害者提供說法，以洗刷冤屈。(記者馬璿／攝影)

皇后區華人取款遭詐反被上銬 被控竊盜罪關押24小時

2025-05-23 02:30
面對巨大的政策變動，小瑞卻絲毫不意外，「我遲早要離開美國，我在這裡看不到未來」。(路透)

哈佛中國留學生：遲早會離美 我在這看不到未來

2025-05-25 20:37

超人氣

更多 >
綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化

綠茶替代咖啡連喝一個月 實測發現這些驚人變化
兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」

兩類中國留學生簽證將撤銷 亞太裔小組批「仇外」
洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」

洛縣遊民住上診所屋頂 醫生吶喊自己「住在地獄」
頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」

頂大濃妝浦東機場通關失敗 女狼狽卸妝「被罵到臭頭」
法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動

法官：哈佛國際生簽證「維持現狀」 政府無限期不准變動