ICE拘捕高中生迪倫 移民聯盟籲釋放

紐約移民聯盟舉行集會，要求移民與海關執法局(ICE)立即釋放在美尋求庇護的委內瑞拉籍高中生迪倫(Dylan)。(記者曹馨元╱攝影)

29日，紐約移民 聯盟(NYIC)聯同教育倡議者、移民社區與多位民選官員舉行集會，要求移民與海關執法局(ICE )立即釋放在美尋求庇護的委內瑞拉籍高中生迪倫(Dylan)；並呼籲通過禁止地方執法部門與ICE合作的「紐約全體提案」(New York for All Act)。

紐約移民聯盟強調，迪倫於去年4月透過拜登任期內設立的「CBP One」入境預約系統來到美國，現就讀於布朗士區一所高中，並取得工作許可；近日在依循法律程序、按時出席移民法庭聽證後，卻遭ICE逮捕並拘留，「他遵紀守法地做了每一件應該做的事，卻被剝奪在這裡學習生活的權利」。

國會眾議員維樂貴絲(Nydia Velázquez)指出，迪倫是一個毫無犯罪紀錄的守法學生，「這說明川普政府聲稱僅針對遣返違法新移民是一個謊言」；她日前也造訪了位於新澤西的移民拘留所，「那裡關押了超過200個人，他們都沒有犯罪紀錄」。她表示，迪倫被捕發送了一個信號，「沒有一個地方是安全的，哪怕是紐約市 的移民法庭」。

市教育總監羅莫斯(Melissa Aviles-Ramos)強調，「迪倫並不是在學校裡被ICE帶走的，學校仍舊是一個安全的地方，希望我們的家庭能繼續放心送孩子來上學」。

市公義維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)則批評市長亞當斯(Eric Adams)在一系列打擊新移民的行動中保持沈默，諷刺稱他為「副總統」(deputy president)。

紐約移民聯盟則呼籲州議會立即通過「紐約全民法案」，禁止地方執法部門與ICE合作。同聯盟也要求市議會進一步通過並強化「紐約市信任法」(NYC Trust Act)，限制市府與ICE共享移民資料或協同執法，以保護移民不被無故拘留或遣返。