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住房補助違憲越權 紐約市提告聯邦住房部

記者范航瑜╱紐約報導
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市法律部門2日宣布，作為全國八個地方政府的聯盟成員之一，紐約市府已聯手對聯邦住房與城市發展部(HUD)提起訴訟。(記者范航瑜╱攝影)
市法律部門2日宣布，作為全國八個地方政府的聯盟成員之一，紐約市府已聯手對聯邦住房與城市發展部(HUD)提起訴訟。(記者范航瑜╱攝影)

市法律部門(NYC Law Department)2日宣布，作為全國八個地方政府的聯盟成員之一，市府已聯手對聯邦的住房與城市發展部(HUD)提起訴訟，指控其在發放住房補助時，擅自附加未經國會批准的政策條件，違憲越權，恐危及數千個家庭的住房安全。

訴訟由華盛頓州金恩郡(King County)主導，於西華州聯邦地方法院提出。起訴內容指出，聯邦政府針對2024財年補助新增涉及移民身分、生殖健康、性別意識形態及歧視等議題的條件，並要求地方政府承擔高達三倍補助金額的違規風險，條文模糊不清，形同以資金為手段，強迫地方政府接受政策立場。

紐約市此次獲得超過5350萬元的「持續照護計畫」(Continuum of Care)資金，主要發放給提供永久支持性住房的非營利機構。這筆資金用於服務市內最脆弱的群體，包括長期遊民、愛滋病患者，以及面臨嚴重精神健康或藥物濫用問題的民眾。

根據2024財年HUD的補助公告，紐約市已提出申請以續約聯邦的補助。1月17日，市房屋局共獲得40筆補助金，總額超過5300萬元，用於為急需者提供租屋協助。其中三筆補助金額逾320萬元，涵蓋169戶永久支持性住房，原定於2025年5月1日生效。

這三筆補助正是本次訴訟針對的核心項目，皆被附加了爭議條件。訴訟指出，新條件若強行實施，恐導致市府無法續約獲得補助，影響7月起的新一輪撥款，直接威脅2700多戶弱勢家庭的居住穩定。

訴訟同時挑戰HUD新增的另一條款，該條款允許該部門因模糊或未定義的違規情況，沒收高達補助金三倍的金額，市府官員指出，這種條款進一步加劇不穩定性，對住房服務構成威脅。由多地組成的起訴聯盟預計下周將尋求臨時限制令，暫時阻止HUD執行爭議條件，直至案件審理結果出爐。

紐約市 遊民 歧視

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