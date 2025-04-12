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華裔女童在校遭霸凌 家長控導師冷處理

記者高雲兒╱紐約報導
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皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)
皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區一所華人學生眾多的公立小學日前發生針對華裔學生的校園霸凌事件，一名就讀二年級的華裔女童Emily在午餐時遭多名同學朝她丟擲香蕉皮，引發家長憤怒；起初女童針對此事件向班導師反映，但老師並不在意、反而將問題丟回到女童身上，直到家長投訴，校方才要求涉事學生寫下道歉信並被記錄行為處分，這樣的處理態度令女童家長十分痛心。

據Emily向母親轉述，事件起於她與最好的朋友分享自己害怕香蕉，不料朋友將此事傳給其他同學，導致午餐時她遭到幾名學生蓄意丟擲香蕉皮的嘲弄行為。她當下向班導師反映，卻被反問「妳為什麼怕香蕉？」，教師甚至表示其他學生「只是想知道妳是不是真的怕香蕉」，令Emily倍感受傷。

「如果我想知道老師怕不怕死，我拿刀嚇他，他怕不怕？」Emily的母親情緒激動地說，對於老師將明顯霸凌行為視為玩笑、毫無警覺的處理態度，感到極度失望。

當家長第二天向學校輔導老師投訴後，涉事學生隨後被要求書寫道歉信並被記錄行為處分，Emily也因學業表現優異被轉入資優班。但這次事件也讓母女之間有了更多的對話，Emily進一步坦承，自己不僅受過這一次的欺負，之前也被班級其他同學欺凌，霸凌者可能達到全班一半人數。

「有一個男生總是罵她傻逼，還說她是同性戀，還有同學踩她書本，還有個同學試圖拿剪刀戳她喉嚨」，Emily的母親說。她更得知，甚至早在幼兒園時，女兒就被一名女同學要求天天買零食，不買就不跟她做朋友，Emily為了維持關係而連續買了半年的零食。

家長表示，Emily性格溫順、講話輕聲細語，不擅於反擊或告狀，反而成為被欺負的對象。她還提到，Emily經常幫助班上英文不好的同學翻譯作業，其中不乏西語裔、或華人移民家庭的學生，但這些孩子之中也有人成為欺凌者。「我女兒回家後說她害怕去學校，說想不去了。她最近很不願意交朋友，我現在甚至在考慮要不要帶她去看心理醫生」，母親說道。

對於學校的整體環境與應對機制，Emily的母親也表示擔憂。她指出，這所學校近年評分不斷下滑，「這幾年已經降了兩分」，她開始認真考慮轉學或搬家，以確保女兒的學習環境與心理健康。

華人 華裔 皇后區

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