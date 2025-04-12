華裔女童在校遭霸凌 家長控導師冷處理

皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)

皇后區 一所華人 學生眾多的公立小學日前發生針對華裔 學生的校園霸凌事件，一名就讀二年級的華裔女童Emily在午餐時遭多名同學朝她丟擲香蕉皮，引發家長憤怒；起初女童針對此事件向班導師反映，但老師並不在意、反而將問題丟回到女童身上，直到家長投訴，校方才要求涉事學生寫下道歉信並被記錄行為處分，這樣的處理態度令女童家長十分痛心。

據Emily向母親轉述，事件起於她與最好的朋友分享自己害怕香蕉，不料朋友將此事傳給其他同學，導致午餐時她遭到幾名學生蓄意丟擲香蕉皮的嘲弄行為。她當下向班導師反映，卻被反問「妳為什麼怕香蕉？」，教師甚至表示其他學生「只是想知道妳是不是真的怕香蕉」，令Emily倍感受傷。

「如果我想知道老師怕不怕死，我拿刀嚇他，他怕不怕？」Emily的母親情緒激動地說，對於老師將明顯霸凌行為視為玩笑、毫無警覺的處理態度，感到極度失望。

當家長第二天向學校輔導老師投訴後，涉事學生隨後被要求書寫道歉信並被記錄行為處分，Emily也因學業表現優異被轉入資優班。但這次事件也讓母女之間有了更多的對話，Emily進一步坦承，自己不僅受過這一次的欺負，之前也被班級其他同學欺凌，霸凌者可能達到全班一半人數。

「有一個男生總是罵她傻逼，還說她是同性戀，還有同學踩她書本，還有個同學試圖拿剪刀戳她喉嚨」，Emily的母親說。她更得知，甚至早在幼兒園時，女兒就被一名女同學要求天天買零食，不買就不跟她做朋友，Emily為了維持關係而連續買了半年的零食。

家長表示，Emily性格溫順、講話輕聲細語，不擅於反擊或告狀，反而成為被欺負的對象。她還提到，Emily經常幫助班上英文不好的同學翻譯作業，其中不乏西語裔、或華人移民家庭的學生，但這些孩子之中也有人成為欺凌者。「我女兒回家後說她害怕去學校，說想不去了。她最近很不願意交朋友，我現在甚至在考慮要不要帶她去看心理醫生」，母親說道。

對於學校的整體環境與應對機制，Emily的母親也表示擔憂。她指出，這所學校近年評分不斷下滑，「這幾年已經降了兩分」，她開始認真考慮轉學或搬家，以確保女兒的學習環境與心理健康。