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川普為何針對中國？不單純是報復 終極目標是這件事

2華男冒充官員接連詐騙 取錢被捕 金額達4萬

記者高雲兒╱紐約報導
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紐約上州普特南郡(Putnam County)近日接連發生兩起詐騙案，嫌犯冒充政府官員，指使受害者將大量現金裝入鞋盒，並安排上門取件。警方後逮捕兩名來自法拉盛的華裔男子，涉案金額超過4萬元。

據警局，第一起案件發生於3月31日，一名79歲的長者報案稱，已在兩次交易中向自稱為聯邦貿易委員會(FTC)人員的詐騙者交付共計2萬5000元。對方透過簡訊聯繫受害人，聲稱其欠款並需繳納罰金，指示其將現金放入鞋盒並包裹好，留在住家門前待取。

普特南郡警長辦公室隨即展開調查，安排監聽嫌犯與受害者之間的電話通話。隔日，當嫌犯上門準備取走另一筆裝有現金的鞋盒時，調查人員當場將其逮捕。嫌犯為現年35歲的法拉盛居民徐業(Ye Xu，譯音)。

第二起案件發生於本月3日，一名銀行職員發現一名83歲顧客突然提領2萬元，懷疑其遭遇詐騙，遂通報警方。警方前往該名長者家中進行安全檢查，得知其亦收到電子郵件與電話指示，要求準備現金並放入鞋盒內待人上門收取。

當天下午，警方在屋外設伏，一輛車輛出現，一名男子下車準備取貨時被捕。警方確認其身分為39歲的法拉盛居民王恒健(Hengjian Wang，音譯)。

二嫌均被控三級企圖重大盜竊罪，依據現行紐約州保釋法，兩人均無保釋放候審。

法拉盛 紐約上州 紐約州

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