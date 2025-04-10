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蘭德籲工人領回總額逾400萬欠薪 部分為華人

記者范航瑜╱紐約報導
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市主計長蘭德(Brad Lander)宣布，目前還有近1600名工人尚未領取透過「標準工資和解案」(prevailing wage settlements)追回的積欠工資，總金額超過427萬元。(取自市主計長辦公室)
市主計長蘭德(Brad Lander)宣布，目前還有近1600名工人尚未領取透過「標準工資和解案」(prevailing wage settlements)追回的積欠工資，總金額超過427萬元。(取自市主計長辦公室)

市主計長蘭德(Brad Lander)宣布，目前還有近1600名工人尚未領取透過「標準工資和解案」(prevailing wage settlements)追回的積欠工資，總金額超過427萬元。這些工人曾參與市府資助的工程項目，名單中不乏華人

根據市府標準工資法，雇主必須依主計長每年公布的標準，支付在市府資助工程項目中工作的建築、安保、清潔及臨時文職等工人合理工資與福利。部分獲得州稅收優惠的物業也需為大樓服務人員支付「標準工資」。主計長辦公室轄下的勞工法辦公室(Bureau of Labor Law)負責執行此規定。

報告顯示，目前還有約1600人未領回薪資，金額從數百元至8萬6000餘元不等。為方便查詢，主計長辦公室提供了線上搜尋平台：bit.ly/3XRbolD。用戶輸入姓名即可查看是否有未領工資紀錄。

名單中也不乏一些華人姓名，包括來自貝賽(Bayside)的Nino Chan、曼哈頓的Alexander Hwang、阿斯托里亞(Astoria)的Carlos Yi，以及澤西市(Jersey City)的Ke Tong等人。

蘭德表示，若工人曾參與市府資助的工程項目並懷疑自己有未領工資，可撥打(212) 669-4443，或電郵至[email protected] 查詢詳情。若曾遭遇違規行為，可通過市主計長網站提交申訴：bit.ly/4jlDxcF。但調查時效最長僅能追溯至申訴日前兩年。

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