紐約市「無車地球日」26日登場 規模創新高

市交通局2日宣布，紐約市將於26日(周六)舉辦本年度的「無車地球日」活動。(市交通局提供)

市交通局2日宣布，紐約市將於26日(周六)舉辦本年度的「無車地球日」(Open Streets: Car-Free Earth Day)，鼓勵市民體驗步行街的樂趣，提升對氣候變遷、環保及可持續交通的意識。今年活動規模再創新高，全市屆時將有54處街道及廣場禁止車輛通行，開放給行人和自行車使用。

26日上午10時至下午4時，「無車街道」將禁止車輛通行。曼哈頓 的街道包括戴克曼街(Dyckman St.)從百老匯 到La Marina的路段、聖尼古拉斯大道(St. Nicholas Ave.)從181街到190街、及百老匯從東17街到西46街。皇后區的木邊大道(Woodside Avenue)從75街到78街也在其列，布碌崙(布魯克林)則包括5大道40街到45街路段，史泰登島和布朗士 也有特定路段加入無車日活動。

活動期間，市交通局藝術計畫將推出多項環保藝術裝置，藝術家Jain的插畫作品「分枝」將展示在300個公車候車亭、Caitlin Keegan則以植物設計打造無車日藝術字母裝置、康州藝術家Gambardella的「瀝青紫菀花」，用回收塑膠袋製成大型雕塑；紐約藝術家Deshmukh和Verrett的互動裝置「上升·幕布」(Rising. Curtain.)，則透過串珠簾展示全球溫度變化。

活動當天，網約車公司Lyft將贊助支持，Citi Bike將提供24小時內無限次30分鐘騎乘優惠，用戶輸入優惠碼「CARFREENYC25」即可享用。