紐約州擬跟進「校園全天禁手機」範圍從幼兒園至12年級

為避免青少年學生因手機產生心理及負面影響，紐約州可望全面實施禁止學生在校園使用手機。（美聯社）

在州長霍楚 (Kathy Hochul)強力推動相關提案後，紐約州 可望成為全面禁止青少年學生在校期間使用手機的全國第五州，以降低社群媒體對學生造成的干擾與負面影響，目前提案已獲得州參、眾兩院支持。州府指出，限制範圍為幼兒園至12年級校園。

這項提案，很可能在新年度多達2520億元的州府預算協商中達成共識。

霍楚正與州議會領袖討論校園手機禁令的最終細節，實施從「上課鈴響到放學鈴響」(Bell-to-Bell)的全天限制，紐約州有機會繼阿肯色州、路易斯安納州、維吉尼亞州與南卡羅來納州之後，第五個實施校園手機禁令的州。

美國已有四州全面禁止青少年學生在校園使用手機。照片為一名九年級學生，在進教室前先把手機存放在集中保管處。（美聯社）

霍楚早前表示，不管是智慧型手機、耳機或手機，都應該在上課期間全面禁止。原因很簡單：青少年的心理健康 問題日益嚴重，特別是中學生們。她自去年春天起便推動在兒童保護措施中強化管理學生的手機使用。

此前，霍楚曾面臨部分學區反對，他們認為應讓地方自由決定手機政策，但最終仍爭取到州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)等支持。史都華-考辛斯表示，聽取了眾多利益相關者的意見，大多數參議員更傾向採取全天禁用手機的做法。

此外，州府內部也有人向政治新聞媒體「Politico」透露，在諸多協商爭議中，手機禁令被視為「最容易解決」的議題。

根據霍楚的計畫，禁令將包含數項例外情形，例如醫療需求、英語學習(ESL)以及身心障礙學生使用輔助設備等。同時，各學區須提供家長至少一種聯繫孩子的方式，以確保在緊急狀況下仍能取得聯絡。霍楚也重申，不會以使用手機為由將學生停學。

雖然如此，在長島傑瑞柯高中(Jericho High School)就讀的華裔學生貝拉(Belle)表示，「我大致能理解他們這麼做的原因，但總體而言，我並不認同」。由於父母要求，她選擇不具全名。

紐約州長霍楚全力推動青少年學生在校園全天禁用手機，已獲得州參眾兩院支持，紐約有機會成為全國第五個實施校園禁用手機的州。(記者劉梓祁／攝影)

她認為，手機禁令反映了對心理健康問題的誤解，不僅忽略了學生在面臨壓力時所亟需的支持與輔導，也未能正視心理健康汙名化的問題，更遑論如何協助受家庭困擾影響的學生。

她說，「如果他們真的在乎年輕人的心理健康，還有很多其他規範可以制定，例如讓學校管理更有序，減少學生的壓力，或者建立一套完善的兒童保護體系」。

州府預算的截止日期已被延後至本月3日。