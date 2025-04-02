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紐約州擬跟進「校園全天禁手機」範圍從幼兒園至12年級

記者劉梓祁／紐約報導
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為避免青少年學生因手機產生心理及負面影響，紐約州可望全面實施禁止學生在校園使用手機。（美聯社）
為避免青少年學生因手機產生心理及負面影響，紐約州可望全面實施禁止學生在校園使用手機。（美聯社）

在州長霍楚(Kathy Hochul)強力推動相關提案後，紐約州可望成為全面禁止青少年學生在校期間使用手機的全國第五州，以降低社群媒體對學生造成的干擾與負面影響，目前提案已獲得州參、眾兩院支持。州府指出，限制範圍為幼兒園至12年級校園。

這項提案，很可能在新年度多達2520億元的州府預算協商中達成共識。

霍楚正與州議會領袖討論校園手機禁令的最終細節，實施從「上課鈴響到放學鈴響」(Bell-to-Bell)的全天限制，紐約州有機會繼阿肯色州、路易斯安納州、維吉尼亞州與南卡羅來納州之後，第五個實施校園手機禁令的州。

美國已有四州全面禁止青少年學生在校園使用手機。照片為一名九年級學生，在進教室前先...
美國已有四州全面禁止青少年學生在校園使用手機。照片為一名九年級學生，在進教室前先把手機存放在集中保管處。（美聯社）

霍楚早前表示，不管是智慧型手機、耳機或手機，都應該在上課期間全面禁止。原因很簡單：青少年的心理健康問題日益嚴重，特別是中學生們。她自去年春天起便推動在兒童保護措施中強化管理學生的手機使用。

此前，霍楚曾面臨部分學區反對，他們認為應讓地方自由決定手機政策，但最終仍爭取到州參議會多數黨領袖史都華-考辛斯(Andrea Stewart-Cousins)及州眾議會議長希士提(Carl Heastie)等支持。史都華-考辛斯表示，聽取了眾多利益相關者的意見，大多數參議員更傾向採取全天禁用手機的做法。

此外，州府內部也有人向政治新聞媒體「Politico」透露，在諸多協商爭議中，手機禁令被視為「最容易解決」的議題。

根據霍楚的計畫，禁令將包含數項例外情形，例如醫療需求、英語學習(ESL)以及身心障礙學生使用輔助設備等。同時，各學區須提供家長至少一種聯繫孩子的方式，以確保在緊急狀況下仍能取得聯絡。霍楚也重申，不會以使用手機為由將學生停學。

雖然如此，在長島傑瑞柯高中(Jericho High School)就讀的華裔學生貝拉(Belle)表示，「我大致能理解他們這麼做的原因，但總體而言，我並不認同」。由於父母要求，她選擇不具全名。

紐約州長霍楚全力推動青少年學生在校園全天禁用手機，已獲得州參眾兩院支持，紐約有機...
紐約州長霍楚全力推動青少年學生在校園全天禁用手機，已獲得州參眾兩院支持，紐約有機會成為全國第五個實施校園禁用手機的州。(記者劉梓祁／攝影)

她認為，手機禁令反映了對心理健康問題的誤解，不僅忽略了學生在面臨壓力時所亟需的支持與輔導，也未能正視心理健康汙名化的問題，更遑論如何協助受家庭困擾影響的學生。

她說，「如果他們真的在乎年輕人的心理健康，還有很多其他規範可以制定，例如讓學校管理更有序，減少學生的壓力，或者建立一套完善的兒童保護體系」。

州府預算的截止日期已被延後至本月3日。

霍楚 心理健康 紐約州

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