托育費年需2.34萬元 紐約兒保聯盟促恢復經費

華策會亦帶領十餘位華人家長及幼童，參與了此次集會。(記者范航瑜／攝影)

「紐約兒童保育聯盟」(NYUC)與市議員曼寧(Julie Menin)12日在市政廳公園集會，呼籲市長亞當斯 (Eric Adams)在初步預算中，恢復三歲班(3-K)與學前班(Pre-K)的2億2200萬元經費，並擴大普惠托育，將兩歲幼兒納入計畫。

此次活動為該聯盟「2-Care」倡議的一部分。集會上，兒保聯盟公布了對400名家長的調查結果：兩歲幼兒的托育費用平均每年高達2萬3400元，以此費用計算，家庭年收入須達33萬4000元才能負擔，而紐約市 八成符合資格的低收幼童無法獲得托育補助。

兒保聯盟表示，家庭面臨的財務壓力與對托育資源的迫切需求日益加劇。缺乏可負擔的托育選擇，讓不少家長負債累累，最終被迫舉家搬離紐約市。

華策會亦帶領十餘位華人 家長及幼童參會。華策會政策及公共事務部倡導經理麥松溥表示，華策會每年透過早期兒童教育項目服務300名幼童及其家庭。早期教育不僅是托兒服務，更是促進兒童健康快樂成長的社會與情感教育，並協助雙職工家庭確保孩子在父母工作時獲得妥善照顧與支持。

麥松溥指出，紐約市目前早期教育資源嚴重供不應求，即使是華策會員工，也很難為自己的孩子找到可負擔的托育服務。紐約市的每一個孩子都應該獲得高質量和負擔得起的托兒服務，是時候把服務拓展至兩歲的孩子了。

去年，紐約市免費3-K計畫的4萬3000名申請者中，超過2400名幼童未能獲得名額，導致許多家庭緊急尋找其他學前班選項，有些家庭直到9月才入選，被迫支付高昂押金甚至全額學費。截至目前，今年市府尚未釋出任何增加經費的計畫。

自亞當斯上任以來，其政府每年均削減學前班資金。去年，在早教維權人士和民代的推動下，市府和市議會最終達成協議，為早教計畫提供1億元投資，增加更多特殊教育學前班的名額，並投資2000萬元，為上一學年未收到學前班和三歲班錄取的1700多個家庭提供名額。