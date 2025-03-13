布碌崙華女急性白血病 弟申請來美骨髓移植遭拒 亞總會求助

身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙 (布魯克林)林姓華女去年底突患白血病，入院治療將近兩個月。醫生希望能通過骨髓移植治療林女士的白血病。通過血型 配對，發現遠在家鄉福建長樂的弟弟可以做骨髓移植，沒料到的是，她弟弟的赴美申請卻遭到拒絕。萬般無奈，林女士12日在丈夫的陪同下到位於布碌崙的美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。

家住布碌崙的林女士2016年持正常簽證 赴美，後來在紐約住了下來，並於2019年拿到綠卡。林女士的丈夫在壽司店工作，兩人有一個十歲，一個六歲的孩子。本來一家人過著幸福美滿的生活，但去年12月份，林女士突然查出患有急性白血病，她的生活出現了意料不到的轉折。

林女士說，大概去年12月上旬，她突然發生身上出現大塊瘀青、還有許多小紅點，同時還伴有牙齦出血的現象。林女士很快去看了家庭醫生，接著又去看血液專科，做了骨髓穿刺，診斷結果是她得了急性白血病，是基因突變造成的。林女士從去年12月16日到2月21日住院治療，接受了兩次化療。

後來醫生告訴她，要根治她的病，最好的辦法就是做骨髓移植手術。通過和遠在家鄉的家人做血液配型，醫生發現他弟弟的血型和她完全吻合，可以做骨髓移植手術。醫生擔心其病情快速發展，建議她盡快做骨髓移植。在不做骨髓移植手術的情況下，林女士每個月都要做化療，身體虛弱的林女士也希望弟弟能到紐約來做骨髓移植。

林女士找了中介機構給弟弟辦簽證，林女士的弟弟遞交了各種資料，在面試時，簽證人員問了他去過美國嗎？為什麼去美國？準備在美國住多久？在這三個問題後，拒絕了他的簽證申請。

接到求助的亞總會會長陳善莊希望林女士的弟弟盡可能完整地提交申請材料，彌補上次簽證的漏洞，他同時也希望林女士讓醫院出具骨髓移植緊迫性的文件，最好是手術的預約單，這樣獲得簽證的機率會大一些。與此同時，亞總會將與相關國會議員聯繫，希望能讓國會議員協助她獲得簽證。