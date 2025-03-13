我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

印第安納州女開車睡著摔進水溝 靠1物吸水撐6天存活

名表、海洋拉娜、Dyson... 7奢侈品好市多買半價

布碌崙華女急性白血病 弟申請來美骨髓移植遭拒 亞總會求助

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)林姓華女去年底突患白血病，入院治療將近兩個月。醫生希望能通過骨髓移植治療林女士的白血病。通過血型配對，發現遠在家鄉福建長樂的弟弟可以做骨髓移植，沒料到的是，她弟弟的赴美申請卻遭到拒絕。萬般無奈，林女士12日在丈夫的陪同下到位於布碌崙的美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助。

家住布碌崙的林女士2016年持正常簽證赴美，後來在紐約住了下來，並於2019年拿到綠卡。林女士的丈夫在壽司店工作，兩人有一個十歲，一個六歲的孩子。本來一家人過著幸福美滿的生活，但去年12月份，林女士突然查出患有急性白血病，她的生活出現了意料不到的轉折。

林女士說，大概去年12月上旬，她突然發生身上出現大塊瘀青、還有許多小紅點，同時還伴有牙齦出血的現象。林女士很快去看了家庭醫生，接著又去看血液專科，做了骨髓穿刺，診斷結果是她得了急性白血病，是基因突變造成的。林女士從去年12月16日到2月21日住院治療，接受了兩次化療。

後來醫生告訴她，要根治她的病，最好的辦法就是做骨髓移植手術。通過和遠在家鄉的家人做血液配型，醫生發現他弟弟的血型和她完全吻合，可以做骨髓移植手術。醫生擔心其病情快速發展，建議她盡快做骨髓移植。在不做骨髓移植手術的情況下，林女士每個月都要做化療，身體虛弱的林女士也希望弟弟能到紐約來做骨髓移植。

林女士找了中介機構給弟弟辦簽證，林女士的弟弟遞交了各種資料，在面試時，簽證人員問了他去過美國嗎？為什麼去美國？準備在美國住多久？在這三個問題後，拒絕了他的簽證申請。

接到求助的亞總會會長陳善莊希望林女士的弟弟盡可能完整地提交申請材料，彌補上次簽證的漏洞，他同時也希望林女士讓醫院出具骨髓移植緊迫性的文件，最好是手術的預約單，這樣獲得簽證的機率會大一些。與此同時，亞總會將與相關國會議員聯繫，希望能讓國會議員協助她獲得簽證。

簽證 布碌崙 血型

上一則

涉法拉盛等地入室盜竊、搶劫 警緝6嫌

下一則

「邊境沙皇」突訪紐約州府 挺亞當斯批霍楚不配合移民執法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請
業界領頭華醫操刀 男子膝蓋手術 卻丟掉小腿

業界領頭華醫操刀 男子膝蓋手術 卻丟掉小腿
紐約客談／布碌崙201初中事件多重啟示

紐約客談／布碌崙201初中事件多重啟示
青少年領袖表彰獎 陳學理促華裔報名

青少年領袖表彰獎 陳學理促華裔報名

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
遭到司法部起訴的孫雯(右)、胡驍(左)夫婦。（路透）

WSJ：涉任中國代理人 孫雯夫婦在美獲利龐大

2025-03-08 19:20
林慶甫表示，未來幾年餐飲市場仍將處於高度競爭狀態，即使是大型連鎖品牌也未必能穩定獲利，短期內法拉盛的投資環境並不樂觀。(記者尤昱程╱攝影)

經營15年不敵店租飛漲 法拉盛這家台式烘焙坊將熄燈

2025-03-06 19:23
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12
華爾街日報報導指出，檢方指控前紐約州政府華裔官員孫雯(右二)收受中國政府提供的資金，將不法收入挪入母親帳戶以及丈夫胡驍(左二)經營的生意。(本報檔案照)

檢方指控孫雯涉收中資洗錢 不法收入投入母親帳戶及胡驍生意 大買豪宅、豪車

2025-03-09 05:33

超人氣

更多 >
好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌

好市多幸運粉絲 花260元買到市價2千元威士忌
金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭

金秀賢逼還7億 金賽綸手腕都是傷…鄰居：她常在樓梯哭
金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光

金賽綸曾哀求「不要玩弄我」金秀賢喊結婚 手段曝光
南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺

南加華人豪宅內遭槍擊致死 年幼兒或目睹父被殺
今年若出現經濟衰退 如何自保？

今年若出現經濟衰退 如何自保？