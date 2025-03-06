國土安全部長訪女遊民被燒死地鐵站 再對非法移民發嚴厲警告

國土安全部長諾姆與紐約的執法官員會面交談。(諾姆X平台)

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)5日到訪位於布碌崙(布魯克林)康尼島的史迪威(Stillwell)地鐵站 ，此前，一位名女遊民曾在這裡的一節地鐵車廂內，被一名無證客活活燒死。諾姆在此次紐約之行中再次發出嚴厲警告，敦促非法移民 自願離去，否則後果自負。

諾姆目前正在全國巡視。在移民與海關執法人員的陪同下，諾姆5日到訪了紐約市 。諾姆參觀了位於曼哈頓88號碼頭的美國海岸警衛隊Cutter Tahoma號船隻，她在那裡與紐約警察、海岸警衛隊和ICE官員合影。

根據國土安全部發布的一份聲明，諾姆在紐約市就非法移民和犯罪為主題，與執法官員會面交談。諾姆在X平台上寫到紐約之行時說，「今天早上在紐約市與執法官員會面，那些在這個國家的非法移民將被追蹤，起訴，不允許再次返回美國」，她補充說，「如果這些人現在自願離開，他們可能有機會以正確、合法的方式回到美國，實現美國夢。如果他們不這樣做，他們將面臨不可避免的後果」。

諾姆還走訪了康尼島史迪威地鐵站。去年12月，正是在停靠在這一站台的一列地鐵車廂，33歲的瓜地馬拉人Sebastian Zapeta-Calil被指涉縱火燒死了57歲的Debrina Kawam，當時她正在地鐵裡睡覺。在這起駭人聽聞的無端襲擊事件中，Kawam的屍體完全被燒焦，警方因此難以立即辨認她的身分。

當時，有人拍下了Zapeta-Calil涉縱火燒人的過程，這段視頻在網路迅速傳播，引起了媒體的大量關注。視頻顯示，縱火者或在點燃受害者後，還坐在車廂外的站台長椅，靜靜看著受害者被燒死。嫌犯被逮捕後，聲稱自己當時喝得爛醉，不知道做了些什麼，也完全不記得發生了什麼。受害者Debrina Kawam來自新澤西州，受過教育，原本在紐約有一份工作，但後來不知何故，生活狀況發生突變，最後不得不流落街頭。