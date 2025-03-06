我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

DeepSeek破解率100% R1上市2天被破解 曝衍生效應

存100萬退休+社安福利 多久會花完？

國土安全部長訪女遊民被燒死地鐵站 再對非法移民發嚴厲警告

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國土安全部長諾姆與紐約的執法官員會面交談。(諾姆X平台)
國土安全部長諾姆與紐約的執法官員會面交談。(諾姆X平台)

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)5日到訪位於布碌崙(布魯克林)康尼島的史迪威(Stillwell)地鐵站，此前，一位名女遊民曾在這裡的一節地鐵車廂內，被一名無證客活活燒死。諾姆在此次紐約之行中再次發出嚴厲警告，敦促非法移民自願離去，否則後果自負。

諾姆目前正在全國巡視。在移民與海關執法人員的陪同下，諾姆5日到訪了紐約市。諾姆參觀了位於曼哈頓88號碼頭的美國海岸警衛隊Cutter Tahoma號船隻，她在那裡與紐約警察、海岸警衛隊和ICE官員合影。

根據國土安全部發布的一份聲明，諾姆在紐約市就非法移民和犯罪為主題，與執法官員會面交談。諾姆在X平台上寫到紐約之行時說，「今天早上在紐約市與執法官員會面，那些在這個國家的非法移民將被追蹤，起訴，不允許再次返回美國」，她補充說，「如果這些人現在自願離開，他們可能有機會以正確、合法的方式回到美國，實現美國夢。如果他們不這樣做，他們將面臨不可避免的後果」。

諾姆還走訪了康尼島史迪威地鐵站。去年12月，正是在停靠在這一站台的一列地鐵車廂，33歲的瓜地馬拉人Sebastian Zapeta-Calil被指涉縱火燒死了57歲的Debrina Kawam，當時她正在地鐵裡睡覺。在這起駭人聽聞的無端襲擊事件中，Kawam的屍體完全被燒焦，警方因此難以立即辨認她的身分。

當時，有人拍下了Zapeta-Calil涉縱火燒人的過程，這段視頻在網路迅速傳播，引起了媒體的大量關注。視頻顯示，縱火者或在點燃受害者後，還坐在車廂外的站台長椅，靜靜看著受害者被燒死。嫌犯被逮捕後，聲稱自己當時喝得爛醉，不知道做了些什麼，也完全不記得發生了什麼。受害者Debrina Kawam來自新澤西州，受過教育，原本在紐約有一份工作，但後來不知何故，生活狀況發生突變，最後不得不流落街頭。

非法移民 地鐵站 紐約市

上一則

布碌崙首次引進「開放式列車」地鐵G線啟用

下一則

亞當斯國會作證 強調移民執法問題與聯邦合作
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

14歲以上無證客將被迫報到 違者罰款或坐牢

14歲以上無證客將被迫報到 違者罰款或坐牢
查緝非法移民不力 川普撤換ICE代理局長

查緝非法移民不力 川普撤換ICE代理局長
8天第3起 載10人小飛機阿拉斯加空難 發現3具罹難者屍體

8天第3起 載10人小飛機阿拉斯加空難 發現3具罹難者屍體
小飛機阿拉斯加空難 機上10人全罹難

小飛機阿拉斯加空難 機上10人全罹難

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
長島社區成員近日發起募款活動，以幫助薛嘉琳家屬支付喪禮費用，並舉辦追悼儀式紀念她年輕的生命。(取自gofundme)

長島女孩失蹤兩日後確認死亡 社區募款助家屬

2025-02-27 16:16
法拉盛一間超市日前發生誤認顧客行竊強行搜身，造成顧客身心受創。示意圖，非事發地點。（取材自pexels.com@Violetta Ramonaite）

法拉盛超市誤認他行竊強行搜身 七旬華裔長者骨折送醫

2025-03-04 19:33
市議會近日通過一項重要法案，將為符合資格的住宅屋主免費提供官方的紐約市垃圾桶。(本報檔案照)

紐約市議會通過法案 免費提供官方垃圾桶給合資格屋主

2025-03-02 06:18
一名女子因違規將車輛停放在消防栓前，影響消防員救火，導致致命火災撲救受阻，遭罰4000元成首例。圖為日前法拉盛公寓樓大火。(記者尤昱程╱攝影)

消防栓前違停阻礙救火 她遭重罰4000元、收刑事傳票

2025-03-03 14:05
聯邦限期MTA終止堵車費，紐約官員稱將不理會這一命令。圖為皇后區街頭提示的曼哈頓堵車費收費標牌。(記者劉梓祁／攝影)

聯邦限期3/21前終止堵車費 MTA及紐約官員拒絕

2025-02-27 07:33

超人氣

更多 >
這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元

這些人可領較多社安金…逾百萬民眾追加發放 平均6710元
川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰
德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治

德州70歲民主黨眾議員特納 在總統演說後送醫不治
墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解

墨西哥4女5男度假失蹤 遺體高速路旁尋獲 8雙手遭肢解
從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價

從汽車、食物到汽油 民生必需品未來幾天將齊漲價