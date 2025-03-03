紐約市亞裔教師數量僅8% 專家憂學生難尋榜樣力量

近年來，紐約市亞太裔學生的數量持續增長，目前已至總人數的20%，但亞太裔教師的數量卻遠遠落後，僅占總數的8%。(美聯社)

近年來，紐約市 亞太裔學生的數量持續增長，目前已至總人數的20%，但亞太裔教師的數量卻遠遠落後，僅占總數的8%；教育專家擔心，這樣的差距會讓學生無法從教師身上獲得更多認同感、或榜樣力量，可能會「對學生群體造成嚴重的影響」。

數據顯示，在2022至2023學年，紐約市僅有四分之一的學校有五名及以上的亞裔 教師，占總教師數的8%，為四大種族群體中比例最低；而在學校行政人員中，全市只有5%的校長為亞裔。這一數字相較10年前已略有增加，根據教育部資料，當時僅有6%的教師及3%的校長為亞裔。

而一項紐約州 教育廳發表的報告指出，雇用少數族裔教師能夠有效提高該族裔學生的考試成績和畢業率，也能一定程度上降低學生的長期曠課率及停學率；研究人員表示，學生更容易與和他們文化、種族背景相同的教師建立良好關係，這也讓學生在學業和情緒上受益。

曾任紐約市公立學校教師的哈拉(May Hara)如今是弗雷明漢州立大學 (Framingham State University)的教育系教授，她補充表示，師資中的多元化不僅對學生成長有益，也對教師自身發展有許多好處。

教育媒體Chalkbeat的報導也指，對亞裔這樣「模範少數族裔」的群體，亞裔學生往往被認為、或被期待成為班中的尖子生，對於這部分學生，見到與自己背景相似的教師能讓他們更容易紓解刻板印象帶來的壓力。

一名史岱文森中學(Stuyvesant High School)的家長焦女士則表示，自己並未聽孩子說過，亞裔老師會讓他覺得更有榜樣力量，「他倒是跟我說過，如果學生群體中有更多亞裔，會讓他更有認同感」。

焦女士的孩子在七歲時來到美國，她認為，對於自己家庭這樣「半路出家」的狀況，或許在教師群體中見到更多其它族裔的面孔能讓孩子更好地融入社會；「孩子進入社會後其實也並不會面臨更多亞裔，現在孩子在家裡接觸的都是華人了，讓他在學校接觸多一點其他種族未必不是好事」。