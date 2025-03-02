重返政壇起手式 葛謨宣布參選紐約市長 批「紐約正處於危機」

紐約州前州長葛謨1日成立競選網站andrewcuomo.com，競選紐約市市長；他並發布競選影片，強調「紐約市正處於危機」，呼籲採取大膽行動扭轉困局。 (截自競選網站)

經過數月選情試探後，紐約州 前州長葛謨 (Andrew Cuomo)1日宣布競選紐約市 長，試圖重返政壇。葛謨當日成立競選網站andrewcuomo.com，並發布競選影片，強調「紐約市正處於危機」，呼籲採取大膽行動，扭轉困局。

在長達17分半的影片中，葛謨形容紐約市正面臨安全與社會秩序挑戰：「當你走在街頭，試圖避免與精神不穩的遊民對視，或在進入地鐵時感到心中不安，這種危機感無所不在。」他提及商店關閉、塗鴉、移民潮與隨機暴力，認為紐約市「給人失控、充滿威脅的感覺」，強調「現在是時候採取大膽行動，拯救我們的城市」。

在2011至2021年擔任紐約州長期間，葛謨推動紐約州同性婚姻合法化，並將「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)墮胎權納入州法。他也主導多項大型基建計畫，包括興建新塔潘澤大橋(Tappan Zee Bridge)，並以他父親、前紐約州州長的名字命名為葛謨大橋(Gov. Mario Cuomo Bridge)。他還主導翻新拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)，該機場在2023年獲機場服務質量獎(ASQ)評為「北美最佳中型機場」。

然而葛謨的政治生涯卻因醜聞戛然而止。包括其前幕僚在內的多名女性指控他性騷擾。2021年8月，州檢察長詹樂霞(Letitia James)發布調查報告，指控他騷擾11名女性，迫使他辭職。葛謨否認指控，稱報告出於政治動機，因詹樂霞曾短暫參選州長。此外，他領導的州府也曾被指隱瞞新冠疫情初期養老院死亡數據，並因動用州府資源撰寫疫情回憶錄獲得500萬元稿酬，引發道德爭議。

葛謨出生於皇后區，現年67歲。自1990年代起，他便未在紐約市內居住。去年，葛謨將選民登記地址改至曼哈頓的一處公寓，引發參選市長的猜測。

葛謨加入市長選戰，使民主黨的初選競爭更趨激烈。他將挑戰現任市長亞當斯(Eric Adams)及多名黨內左派競爭者。葛謨在擔任州長期間曾與時任總統川普關係緊張，新冠疫情初期，兩人常互相挑釁。在亞當斯領導的市府配合川普政府抓捕無證移民後，市長選舉或將成為一場挺川和反川陣營的對決。

市議會主議長歐德思(Adrienne Adams)26日向市競選財務委員會(Campaign Finance Board)提交文件，成立競選委員會，表達參選意向。據消息人士透露，州檢察長詹樂霞被視為促成歐德思參選的關鍵人物，試圖阻止葛謨重返政壇，並尋找更具競爭力的候選人與之對抗。