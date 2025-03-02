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班森賀房東房客講座 解疑欠租與租霸問題

記者馬璿╱紐約報導
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班森賀華人社區服務中心、與州眾議員寇頓、市議員莊文怡3月1日於布碌崙第96中學舉辦房東房客講座。(記者馬璿╱攝影)
班森賀華人社區服務中心、與州眾議員寇頓、市議員莊文怡3月1日於布碌崙第96中學舉辦房東房客講座。(記者馬璿╱攝影)

班森賀華人社區服務中心(CASS)與州眾議員寇頓(William Colton)、市議員莊文怡3月1日於布碌崙(布魯克林)第96中學舉辦房東房客講座，邀請地產律師回答民眾問題。

活動吸引眾多小房東到場發問，州眾議員鄭永佳(Lester Chang)、律師伍景聰及瀚布思(George Hamboussi)也出席回答。鄭永佳表示，如今的法律較支持租客權益，他提醒房東應擬定完整合約以保護自身權益，目前也擬在州議會提出法案改善此情況。

而針對占屋者，他則指出若民眾遇到此類案件，必須第一時間報警處理，最晚也不能超過30天。瀚布思則表示，由於占屋者並沒有經過房東或是前房客同意下進入，若對方沒有交租，房東應向對方發出10天通知，若對方始終不搬便可上庭提告。

莊文怡則表示她目前已在紐約市提出和租霸有關的法案，但仍未通過。由於與房東、房客相關的法律皆由州層級制定，她鼓勵民眾多向選區的民選官員申訴，集結眾人之力才能一起倡議。若房東想要協助推進法案，可聯絡選區議員要求簽署符合房東利益的法案，且由於現在沒有足夠的法官，案件處理時間又更長，民眾若遇上狀況一定要及早行動。

寇頓幕僚長賀立寧則表示，社區內許多華人房東因法律而處在不利處境，導致許多房東不敢出租房源，房客也找不到家，最終只會形成劣幣驅逐良幣的惡性循環。

瀚布思也補充道，若房東遇上房客欠租狀況，可在拖欠後的14天內通知，若最終案子提交至法庭，則法官也會依照提交證據決定對方是否需離開，而若對方欠款低於2萬元，市府則會協助付款。但他也提醒，每個區域的案件處理時間不同，布碌崙屬案件較多的區，且需要更多法官才能推進案件進度，若州沒有提出新法改善此情況，房東則應提早行動才能及早保障利益。

活動吸引眾多小戶型房東到場踴躍發問。(記者馬璿╱攝影)
活動吸引眾多小戶型房東到場踴躍發問。(記者馬璿╱攝影)

房東 布碌崙 眾議員

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