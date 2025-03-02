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華裔名廚黃頤銘要求鄰居繫狗鍊 遭辱罵上門威脅

記者范航瑜╱紐約報導
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黃頤銘日前在公寓露台觀看UFC比賽時，身旁的杜賓犬「周先生」突然被鄰居索爾霍夫的狗驚嚇，從長椅上摔下，當要求對方給狗繫上狗鍊時反被辱罵。(取自黃頤銘個人Instagram平台帳號@mreddiehuang)
黃頤銘日前在公寓露台觀看UFC比賽時，身旁的杜賓犬「周先生」突然被鄰居索爾霍夫的狗驚嚇，從長椅上摔下，當要求對方給狗繫上狗鍊時反被辱罵。(取自黃頤銘個人Instagram平台帳號@mreddiehuang)

華裔名廚、作家兼餐廳老闆黃頤銘(Eddie Huang)日前在曼哈頓高級公寓內，因要求鄰居繫上狗鍊，竟遭對方爆粗口辱罵。黃頤銘表示，對方至今未曾道歉，甚至上門威脅。

黃頤銘住在曼哈頓中城的Copper Building。2月24日當晚8時左右，黃頤銘在公寓露台觀看UFC比賽，身旁的杜賓犬「周先生」(Mr. Chow)突然被鄰居索爾霍夫(Matt Sauerhoff)的狗驚嚇，從長椅上摔下。黃頤銘隨即要求對方繫上狗鍊，但索爾霍夫不僅拒絕，還情緒失控、大聲辱罵，甚至飆罵「去吸X」。

索爾霍夫甚至還質疑黃頤銘是否為公寓住戶，他指著黃頤銘叫囂，「這傢伙到底是誰？這裡是私人領地，給我滾出去」。盡管黃頤銘表明自己是公寓住戶，索爾霍夫仍堅稱他不是。

事發翌日，索爾霍夫的親屬甚至找到黃頤銘，對他隱晦威脅。黃頤銘忍無可忍，決定公開影片，相關影片隨後在網路上瘋傳，但索爾霍夫至今未道歉。黃頤銘接受「紐約郵報」訪問時表示，「他只需要把狗繫上、別再發飆，然後道歉，就這麼簡單」，他強調「我不需要從他那裡得到其他東西」。

報導曝光後還有多名住戶向黃頤銘反映，他們也曾與索爾霍夫發生不愉快經歷。據悉，索爾霍夫現年38歲，據其LinkedIn資料，他是一位名人健康與健身教練。

現年42歲的黃頤銘，為華裔美國餐廳老闆、廚師、美食家、作家及律師，曾創辦曼哈頓東村刈包餐廳BaoHaus。他的父母為台灣移民，他本人則在華府華埠長大。2013年，他出版回憶錄「菜鳥新移民」(Fresh Off the Boat)，並被改編為同名電視劇，他目前在主持紀錄片節目「黃的世界」(Huang's World)。

索爾霍夫情緒失控、大聲辱罵黃頤銘，甚至飆罵「去吸X」。(取自黃頤銘個人Insta...
索爾霍夫情緒失控、大聲辱罵黃頤銘，甚至飆罵「去吸X」。(取自黃頤銘個人Instagram平台帳號@mreddiehuang)
現年42歲的黃頤銘，為華裔美國餐廳老闆、廚師、美食家、作家及律師，曾創辦曼哈頓東...
現年42歲的黃頤銘，為華裔美國餐廳老闆、廚師、美食家、作家及律師，曾創辦曼哈頓東村刈包餐廳BaoHaus。(美聯社)

曼哈頓 華裔 移民

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