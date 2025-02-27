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「公平票價計畫」半價搭車 可用OMNY卡

記者曹馨元╱紐約報導
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為方便「公平票價計畫(Fair Fares)」用戶使用折扣，將為加入計畫的乘客發放OMNY卡。(記者曹馨元╱攝影)
為方便「公平票價計畫(Fair Fares)」用戶使用折扣，將為加入計畫的乘客發放OMNY卡。(記者曹馨元╱攝影)

紐約市府官員26日表示，為方便「公平票價計畫(Fair Fares)」用戶使用折扣，將為加入計畫的乘客發放OMNY卡，乘客不再需要使用捷運卡(MetroCard)來享受優惠，並可在線上直接為OMNY卡充值。

自2019年實施以來，公平票價計畫於2023年將可享受折扣的收入標準提至貧窮線的120%；去年，市議會再通過一項法案，將折扣開放給收入達貧窮線145%的市民，即年收入約在2萬2000元以下的單身人士，這一擴張預計會使額外20萬紐約市民受益。目前，已有超過36萬人加入該計畫。

市府官員表示，新加入公平票價計畫的乘客，將自動獲得一張享受折扣的OMNY卡，而已經在計畫內的市民可通過市府官網(https://shorturl.at/VOaKO)申請新卡；與該計畫目前使用的捷運卡類似，公平票價OMNY卡會將單次捷運或公車搭乘費用從2.9元降至1.45元。

公平票價是大都會運輸署(MTA)最新轉移至OMNY系統的交通優惠計畫，2024年，MTA已推出學生OMNY卡以及老年優惠OMNY卡。針對這一新舉措，市府社會服務部預計將動用200萬元進行廣告宣傳，以提高市民認識。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)表示，通過將世界領先的公平票價計畫投入OMNY數位系統，「我們讓紐約工薪階級能更便利地以折扣價搭乘捷運和公車」。

MTA原本預計於2023年全面退役捷運卡，卻因新冠疫情及OMNY售卡機未能及時到位而一再被推延；MTA顧問此前估計，盡管已有80%的全價票乘客放棄捷運卡，轉而使用OMNY卡，OMNY系統的全面普及要推遲到2026年底才可完成。

捷運 MTA 紐約市

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