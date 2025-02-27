暴力罪犯反覆重返街頭 市警局長嚴批現司法體系

暴力罪犯反覆重返街頭，市警局長蒂池批保釋法。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市 警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)在26日出席「紐約促進協會」(Association for a Better NY)早餐會時，抨擊本市刑事司法體系「難以為繼」，因其導致累犯者屢次重返街頭，猶如出入「旋轉門」 ，直接加劇犯罪率上升。

蒂池指出，市警去年創下26年來最高的重罪逮捕量，然而嫌犯在完成逮捕程序後，經常快速獲釋並再次回到原社區，繼續危害他人。她直言，此類狀況「完全違反常理」，也造成前線警察士氣低落。她還將部分責任歸咎於2020年開始施行的保釋法改革，認為該法過度寬鬆，使暴力慣犯得以頻繁獲釋回到社區。

此外，蒂池批評檢察官辦公室對部分案件採取寬容的處理方式。她在演講中提及，34歲的遊民馬丁(Tyriek Martin)曾因涉嫌在曼哈頓 用行李箱砸傷一名兩歲女童被捕，但被判定精神狀況不宜出庭，多次被釋放。上周，馬丁被指在時報廣場(Times Square)地鐵 車廂中，將一名女子頭部撞向車廂立柱並企圖強暴，目前已被起訴。

根據市警，馬丁先前超過70起逮捕紀錄中，有多起因檢方決定不予起訴而遭擱置。蒂池質疑檢方的做法，認為「不起訴暴力慣犯怎能維護正義？」她還指出，檢方過度依賴「暫緩審理」(Adjournment in Contemplation of Dismissal)等程序，使危險人物逃過責任追究。

蒂池強調，紐約市所面臨問題並非犯罪率高漲，而是累犯現象嚴重。她援引統計指出，去年有大量嫌犯因同一罪名遭逮捕三次以上，較前一年大幅增加，在重竊案中增長71%、入室竊盜案中增 61%、搶劫案中增83%、商店行竊案中增64%，而汽車失竊案中更增長達119%。

在曼哈頓華埠，被捕至少83次的40歲累犯韋塞(Benedict Wesseh)，此前頻繁在東百老匯等地搶劫，但多次被法官允許釋放。然而在最近一次被捕後，法官設立保釋金，令其仍被關押在雷克島(Rikers Island)監獄。