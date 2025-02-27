我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批歐盟成立來「搞砸」美國 歐盟硬起來回應了

29年前案底被揪出 南加無證客欲求職面談被捕

暴力罪犯反覆重返街頭 市警局長嚴批現司法體系

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
暴力罪犯反覆重返街頭，市警局長蒂池批保釋法。(記者劉梓祁╱攝影)
暴力罪犯反覆重返街頭，市警局長蒂池批保釋法。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica S. Tisch)在26日出席「紐約促進協會」(Association for a Better NY)早餐會時，抨擊本市刑事司法體系「難以為繼」，因其導致累犯者屢次重返街頭，猶如出入「旋轉門」 ，直接加劇犯罪率上升。

蒂池指出，市警去年創下26年來最高的重罪逮捕量，然而嫌犯在完成逮捕程序後，經常快速獲釋並再次回到原社區，繼續危害他人。她直言，此類狀況「完全違反常理」，也造成前線警察士氣低落。她還將部分責任歸咎於2020年開始施行的保釋法改革，認為該法過度寬鬆，使暴力慣犯得以頻繁獲釋回到社區。

此外，蒂池批評檢察官辦公室對部分案件採取寬容的處理方式。她在演講中提及，34歲的遊民馬丁(Tyriek Martin)曾因涉嫌在曼哈頓用行李箱砸傷一名兩歲女童被捕，但被判定精神狀況不宜出庭，多次被釋放。上周，馬丁被指在時報廣場(Times Square)地鐵車廂中，將一名女子頭部撞向車廂立柱並企圖強暴，目前已被起訴。

根據市警，馬丁先前超過70起逮捕紀錄中，有多起因檢方決定不予起訴而遭擱置。蒂池質疑檢方的做法，認為「不起訴暴力慣犯怎能維護正義？」她還指出，檢方過度依賴「暫緩審理」(Adjournment in Contemplation of Dismissal)等程序，使危險人物逃過責任追究。

蒂池強調，紐約市所面臨問題並非犯罪率高漲，而是累犯現象嚴重。她援引統計指出，去年有大量嫌犯因同一罪名遭逮捕三次以上，較前一年大幅增加，在重竊案中增長71%、入室竊盜案中增 61%、搶劫案中增83%、商店行竊案中增64%，而汽車失竊案中更增長達119%。

在曼哈頓華埠，被捕至少83次的40歲累犯韋塞(Benedict Wesseh)，此前頻繁在東百老匯等地搶劫，但多次被法官允許釋放。然而在最近一次被捕後，法官設立保釋金，令其仍被關押在雷克島(Rikers Island)監獄。

紐約市 曼哈頓 地鐵

上一則

布碌崙第12社區反對菠蘿園改建遊民所

下一則

紐約市長亞當斯涉貪腐案 律師要求永久撤案
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

拒刑事調查拜登政府環保資金 亞裔聯邦檢察官被辭職

拒刑事調查拜登政府環保資金 亞裔聯邦檢察官被辭職
北加汽油價衝破5元 煉油廠維修季又逢爆炸 比全美高52%

北加汽油價衝破5元 煉油廠維修季又逢爆炸 比全美高52%
周六夜現場慶50周年 半個娛樂圈都來了

周六夜現場慶50周年 半個娛樂圈都來了
USAID督察長公布報告批評刪減預算 隔天便遭川普開除

USAID督察長公布報告批評刪減預算 隔天便遭川普開除

熱門新聞

長島納蘇郡警察局(Nassau County Police Department)24日發布通報，尋找17歲華裔少女薛嘉琳。(讀者提供)

紐約長島失蹤華人女孩已去世 同學稱其學業優秀

2025-02-25 18:48
包裹上不但被寫滿了「供免費拿取(FREE TO TAKE)」字樣，還遭貼上了一張畫有冰淇淋圖案的紙條。(沈同學提供)

哥大華生宿舍遭歧視 臘腸包裹被打開 感嘆維權難

2025-02-25 07:35
美國司法部長邦迪(Pam Bondi)警告包括紐約州在內的部分州長須遵守聯邦移民法，否則將面臨法律後果。(美聯社)

司法部長警告紐約等藍州：配合聯邦移民法 否則後果自負

2025-02-24 07:33
紐約布碌崙(布魯克林)一家犯罪頻發的麥當勞門市，開始在入口處要求顧客出示身分證件，並禁止未滿20歲的年輕人在沒有家長或有效證件的情況下進入。(擷自Google Maps)

犯罪嚴重 紐約這家麥當勞須出示證件 未成年需父母陪同

2025-02-23 15:41
由於存在誤導和工資欺詐行為，州檢察長詹樂霞向DoorDash提起訴訟，獲得1675萬元賠償金，用於補償2017至2019年間曾為DoorDash送餐的外賣郎。(記者許君達╱攝影)

小費做手腳 外賣平台DoorDash賠外賣郎1675萬

2025-02-25 12:21
辛女士回憶這段經歷，表示自己因不熟悉聯邦法規，不知道到底會不會因為沒有攜帶足夠身分文件遭遣返，不敢輕舉妄動。圖為亞利桑那州前往聖地牙哥會行經的派恩瓦利檢查哨。(美聯社)

華人在美旅遊遭ICE威脅：簽證不齊有權遣返

2025-02-21 11:51

超人氣

更多 >
好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題

好市多25元竹製浴室墊 解決潮濕、發黴問題
全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚

全網都在等她長大…「史上年紀最小女神」小羋月變桑稚
史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點

史上最大規模白卡經費刪減？眾院通過預算大綱5大看點
想降低血壓 多吃這4種水果就對了

想降低血壓 多吃這4種水果就對了
好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？

好市多自家品牌Kirkland衛生紙 從最好變最差？