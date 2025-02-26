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華人圖書館館長戴偉青去世 眾人懷念

記者高雲兒╱紐約報導
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法拉盛圖書館副館長邱辛曄作詩悼念。(邱辛曄提供)
法拉盛圖書館副館長邱辛曄作詩悼念。(邱辛曄提供)

皇后區傑克森高地(Jackson Heights)圖書館館長戴偉青23日因突發腦溢血離世，享年70歲，紐約華社近日沉痛悼念，多人表示，他在紐約圖書館系統服務近30年，深受同事和社區民眾敬重。

據悉，戴偉青於21日突發腦溢血，經搶救兩日後仍不治。他的好友、法拉盛圖書館副館長邱辛曄聞訊後深感震驚與悲痛，感慨道：「偉青，十分豪爽、有領導力，他一生中最好的時光都奉獻給皇后區圖書館了。」

戴偉青1977年考入上海師範大學歷史系，僅用三年完成本科學業後直升研究生，畢業後留校擔任講師。邱辛曄回憶：「他的英文也特別好，當時參加英語競賽，非外語類比賽中獲得第一名。」

1992年6月19日，英文優秀的戴偉青來到美國，先後在奧克拉荷馬州學習國際關係與計算機，最終轉入圖書館專業。畢業後，他曾在布碌崙(布魯克林)圖書館工作，之後於1998年加入皇后區圖書館，並於2003年與邱辛曄在法拉盛圖書館共事，「當時圖書館二樓要更換書架，我們兩人捲起袖子就一口氣換掉了，非常有幹勁。」

在圖書館系統工作近30年後，戴偉青原計畫於今年6月退休，但仍兢兢業業，始終堅守崗位。就在戴偉青突發腦溢血的前一天，他仍親自堅守圖書館，「他說圖書館一定要開門，」邱辛曄說。

皇后區公共圖書館執行長沃爾科特(Dennis M. Walcott)也於24日前往傑克森高地圖書館慰問員工，對戴偉青的貢獻表示敬意。法拉盛圖書館館長曾陽對此深感震驚與哀痛，她表示，在戴偉青的領導下，傑克森高地圖書館發揮了極大作用。他在圖書館系統內以敬業和奉獻精神著稱，總是友善待人、樂於助人，給人留下溫暖和真誠的印象。

除本職外，戴偉青還積極投身社區活動。他擔任上海同鄉會常務副會長，致力促進社區團結與文化交流。上海同鄉會會長沈珺表示，目前正在與戴偉青的家人商討葬禮事宜，其國內的同學亦可能趕赴美國悼念。

紐約社區近日沉痛悼念皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)圖書館館長...
紐約社區近日沉痛悼念皇后區傑克遜高地(Jackson Heights)圖書館館長戴偉青的離世。(沈珺提供)
許多民眾表示，戴偉青在紐約圖書館系統服務近30年，深受同事和社區民眾的敬重。(沈...
許多民眾表示，戴偉青在紐約圖書館系統服務近30年，深受同事和社區民眾的敬重。(沈珺提供)

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