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亞當斯擬提拔警界親信 出任公共安全副市長

記者許君達／紐約報導
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多特里警齡不足20年，但與前任副局長馬德雷關係密切。亞當斯上任市長後，多特里在三年內從警探升為市警副局長，再被任命為副市長。(市警官網)
多特里警齡不足20年，但與前任副局長馬德雷關係密切。亞當斯上任市長後，多特里在三年內從警探升為市警副局長，再被任命為副市長。(市警官網)

據報，紐約市亞當斯(Eric Adams)已任命市警(NYPD)行動副局長多特里(Kaz Daughtry)為負責公共安全的副市長，以填補四名副市長辭職造成的執政團隊空缺。多特里在亞當斯就職市長時僅為一名警探(detective)，但在此後的三年內得到快速提升，但他本人否認與亞當斯存在特殊的關係。

據「紐約時報」，至少兩名消息人士透露，亞當斯計畫提拔多特里，以接替前任公共安全副市長帕克(Chauncey Parker)。帕克原為檢察官，在川普政府施壓紐約南區聯邦檢察官對亞當斯撤訴以換取其配合移民執法行動的新聞曝光後，帕克與另外三名副市長同時宣布辭職。亞當斯的發言人馬梅拉克(Kayla Mamelak)沒有承認此消息的真實性、但也沒有否認，僅表示「人事任命在正式宣布前都不算正式。」

據報，亞當斯任命市警行動副局長多特里為負責公共安全的新任副市長。圖中左起第四人為...
據報，亞當斯任命市警行動副局長多特里為負責公共安全的新任副市長。圖中左起第四人為多特里，右二正在講話者為亞當斯。(記者許君達／攝影)

多特里2006年加入市警，至2022年亞當斯上任時，他的職位為警探，從未有過警局內部乃至政府的行政管理經歷。2023年7月，多特里被提拔為助理局長；2024年2月，他再次升職，任行動副局長。多特里在擔任市警副局長期間曾與媒體多有接觸，並以強硬且富有進攻性的形象示人。

根據本報此前的報導，在2024年春季挺巴學運局勢升級時，多特里曾在其官方社群帳號上指責示威者投擲物品攻擊警察，還在沒有提供證據的情況下，聲稱有「職業煽動者」等外部勢力涉入抗議，涉為警方的鎮壓行動做輿論鋪墊。

據媒體報導，多特里與前市警總警司馬德雷(Jeffrey Maddrey)關係非同尋常，曾擔任過馬德雷的司機和辦公室主任。多特里此前在接受媒體採訪時還透露，他與馬德雷德密切關係始於少年時期，後來在馬德雷的鼓勵下開始從警，並視馬德雷為人生導師。馬德雷去年12月辭職，原因是被女下屬指控利用權力實施性剝削，並遭到了聯邦調查。

多特里去年在回答媒體提問時曾否認自己與亞當斯存在密切關係。他表示，亞當斯是他的老闆，而不是朋友。

亞當斯 紐約時報 紐約市

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