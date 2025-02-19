援外資金遭斷 中國人權機構陷困境 H-1B員工：只能坐等天塌

主掌行政效率部的馬斯克要求，廢除國際開發署及國家民主基金會，在美的中國人權民主倡導機構紛紛陷入困境。圖為支持國際開發署的民眾在辧公大樓外抗議。（路透）

在美國國際開發總署(USAID)及國家民主基金會(NED)等外援項目被總統川普凍結資金後，大量以美國為基地、從事中國人權與民主化倡導和研究的非營利機構陷入嚴重困境，持工作簽證 (H-1B )的中國籍員工更陷入工作難找、有家難回的困境。

紐約機構「中國勞工 觀察」執行長李強近日在網路平台密集發帖，闡述機構所面臨的嚴重困境，並接受了大量媒體的採訪。

李強介紹，「中國勞工觀察」旨在研究和揭露中國籍勞工在國內及海外遭遇非法用工甚至奴役剝削的情況，雖遭中國當局打壓，但機構專注於人權倡導，政治色彩並不濃厚。「中國勞工觀察」的主要經費來源是國務院，同時也會從NED拿一部分項目資金。今年1月24日、川普上台四天後，機構便收到國務院通知經費已被凍結的來函。所有正在運營的研究項目因此全都停止，機構大裁員，現在辦公室只剩他一人。

總部位於新澤西的「中國民主轉型研究所」所長王天成表示，機構的主要資金來源為NED，當前NED資金被凍結的情況下，機構也只能再維持「很短時間」的運轉。由於發不出工資，現堅持留下來處理收尾工作的員工只能改做義工。他表示，聯邦資金突然斷流，目前無法填補，未來也只能靜觀其變。紐約機構「中國人權」執行長周鋒鎖也表示，聯邦資金斷流影響很大，但他沒有具體透露機構運營的現狀。

持H-1B簽證在一家人權機構工作的Clair表示，領導從1月底起就已催促她另找工作，而為了助她維持H-1B身分，機構仍為她保留半職工作的職位，但所剩的資金恐怕也堅持不到三個月。

Clair發現，人文學科畢業生當前的就業市場不佳，她原本希望能去聯合國旗下的國際機構任職，但USAID資金斷流，令聯合國的很多項目也陷入「斷糧」。她表示，由於薪水低、且少有雇主願意為外籍員工擔保工作身分，在美國從事非營利機構工作的外國人比率本就不高，突遭此難，她也只能苦笑著表示，「我們這些最弱勢的群體連選票都沒有，只能在這裡坐著等天塌下來。」

Clair透露，她是擁有深圳本地戶口，若留在中國，能以較低的分數線就讀深圳大學、然後輕鬆找到還不錯的工作，「過上很多中國人一輩子都追求不到的安逸生活。」然而，由於不喜歡中國缺乏自由的環境，她從高中時就來美讀書，直到博士畢業。畢業後第一年，她就抽中H-1B，誰承想，原本的「人生上上簽」被突然降臨的壞消息打破，「本來割捨掉一切從中國跑出來，結果到了美國，又掉進了這場反民主的漩渦，蠻搞笑的。」

Clair目前正在尋找新工作，但由於她的工作簽證需要新雇主幫助擔保，使她面臨比其他人更高一層的障礙。而由於工作性質比較敏感，雖然工作時會嚴格保密身分，但Clair已多年沒有回過中國。她表示，回中國是下下策，但假如實在找不到工作，也只能認命了。