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紐約法官揭露：ICE已開始在法庭外逮捕移民

記者鄭怡嫣／紐約報導
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一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)
一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。(美聯社)

盡管紐約州法規定，聯邦移民官員不得在州法庭內逮捕移民，但一位紐約法官近日透露，聯邦官員已開始在法庭外逮捕移民。他表示，對於紐約州的法院系統而言，這是一項新的變化和發展(a new development)。

紐約州新聞媒體Times Union報導，近日，紐約州首席行政法官扎亞斯(Joseph Zayas)在州府奧伯尼(Albany)舉辦的州預算公聽會上作證時表示，聯邦移民官員已經開始在州法庭外執行逮捕行動，雖然他無法確定記錄在案的逮捕人數，但他承認，這對法院系統而言是一項新的發展，「這並不是大規模的逮捕潮，我認為規模適中，但它確實正在發生。」

紐約州議會曾在2020年通過一項名為「保護我們的法院」(Protect Our Courts Act)的法案，規定除非聯邦執法人員持有聯邦法官簽署的逮捕令，否則他們不得在紐約州管轄的所有法院內、以及當事人前往或離開法院的途中拘捕他，但扎亞斯指出，此次，聯邦移民官員則改在法庭的走廊、或是法院外來執行逮捕行動。

扎亞斯還說，川普政府已經通知紐約司法人員，說「他們無意違反該法律」，而紐約州也將繼續執行這項立法。到目前為止，雙方尚未發生衝突。

「保護我們的法院」法案發起人、州參議員霍伊曼(Brad Hoylman-Sigal)則在聽證會上表示，在法院逮捕移民可能會嚇阻他們參與司法系統，「當遭受家庭暴力的移民因害怕被捕而不敢申請保護令，當租戶害怕投訴房東時，我們的州就變得不再安全。」

對此，華人移民律師蔡璧微表示，盡管ICE會依次優先執法有犯罪紀錄或背負遞解令的移民，但理論上而言，無證移民都是聯邦人員可以執法的對象，雖然它的主要目標仍是犯罪移民，但也不是沒有「殺雞儆猴」的可能，聯邦執法人員去法庭外突襲或是在法庭蹲點逮人，此類情況均有可能，「例如說你上法庭處理罰單，然後開庭出來被抓，這是有可能的。」

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