我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

非裔女子點餐到一半遭「打巴掌」驅趕 保全爆走趕人嚇壞客人

台中新光三越氣爆已釀4死20傷 內部滿目瘡痍

紐約華女車禍亡 親友盼母親能獲簽證來美見最後一面

記者胡聲橋／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
在賓州中餐館打工的32歲江玲玲近日在回紐約途中發生車禍，不幸身亡。(家人提供)
在賓州中餐館打工的32歲江玲玲近日在回紐約途中發生車禍，不幸身亡。(家人提供)

一名在賓州中餐館打工的32歲布碌崙(布魯克林)華女近日在回紐約途中發生車禍，不幸身亡，其親友到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求援，希望能協助這名去世華女的母親早日獲得赴美簽證，見女兒最後一面。

江玲玲(Ling Ling Jiang)的家鄉是福州市琅岐鎮，她2012年來到美國闖蕩，最近四、五年一直在賓州一家自助餐廳打工。本月9日，江玲玲一行五人，開著一輛2019年的Jeep Wrangler回紐約。當晚大約10時20分，當車輛行駛到西厄爾鎮(West Earl Township)的222號公路時，突然發生翻車事故。

當警察和急救人員趕到現場時，發現車輛四輪朝天，一名女子被甩出車外，躺在路邊，不省人事。這名女子就是江玲玲，儘管救護人員馬上對她進行搶救，但回天乏術，江玲玲於當晚12時50分被宣布死亡。

據了解，事故發生時，江玲玲坐在司機後面。在這起事故中，另有三人因輕傷住院治療，目前傷情穩定。警方認為這是一起單純事故，強調事故發生時，公路「極度結冰」，很有可能因為車速快和路滑，導致翻車。

江玲玲的男友黃先生和妹妹江小姐聞知噩耗都非常震驚和傷心。江小姐說，她姊姊是個好心人，很好相處，沒想到天降厄運。黃先生2008年來自福州長樂。他說他和江玲玲雖然還沒有領結婚證，但兩人是事實婚姻的關係，他們在紐約以及老家長樂和琅岐都辦過喜酒，得到了親友的祝福。

黃先生說，雖然他在布碌崙(布魯克林)，妻子在賓州，但他們一有機會就會聚到一起，不是在賓州就是在紐約。黃先生說，他們還有一個不到一歲的女兒。剛剛兩個月前，他們把女兒送回老家，交給父母照顧，想到不滿周歲的女兒從此再也看不到媽媽，黃先生感到非常傷心。

黃先生和江小姐都表示，他們希望江玲玲在中國的媽媽能順利獲得赴美簽證，到美國來見女兒最後一面。亞總會會長陳善莊表示，亞總會一定盡全力幫忙，與國會議員辦公室聯繫，幫助江玲玲的媽媽早日拿到赴美簽證。

賓州 簽證 華女

上一則

霍楚校園手機禁令遇上川普移民政策 移民家庭籲暫緩

下一則

紅包袋裡的老華埠 美麗屋無聲告別 屹立43年 「東方美學」吸睛

➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

8大道華男病後失聯 家人向亞總會求援

8大道華男病後失聯 家人向亞總會求援
布碌崙華男重病吐血後失聯 家人向亞總會求援

布碌崙華男重病吐血後失聯 家人向亞總會求援
慶蛇年 聯合亞美聯盟歌舞聯歡 節目精采紛呈

慶蛇年 聯合亞美聯盟歌舞聯歡 節目精采紛呈
談藝／布魯克林博物館 金光閃閃

談藝／布魯克林博物館 金光閃閃

熱門新聞

57歲受害者多次到此美容院施打美容針，造成頸部出現劇烈疼痛、紅腫、起水泡、灼燒感及強烈搔癢等症狀，並持續惡化。(皇后區地檢辦公室提供)

慎入…紐約法拉盛美容師為顧客打三無產品 爛脖照驚悚

2025-02-06 12:01
據統計，移民局於上周在紐約市及周邊地區逮捕並拘留約100名非法移民，圖為1月28日ICE突襲紐約。(取自DEA紐約辦公室)

聯邦首次大規模執法 紐約一周100非法移民被拘留

2025-02-07 07:40
同時，也有參會業者提出，近幾年展會效力並不如往日，參加的人也愈來愈少。(記者曹馨元╱攝影)

紐約成衣布料及輔料展覽會 台商對川普上台有喜有憂

2025-01-23 01:00
市主計長蘭德近日宣布推出一項全新數據追蹤工具，揭示市府各機構與社會服務單位對聯邦資金的依賴情況。(取自市主計長辦公室)

川普凍聯邦資金 紐約社福恐斷炊

2025-02-09 06:48
精奧公司公然宣傳自己「高超」的包裝技巧，使大量芬太尼前體物質成功混過海關，進入墨西哥的製毒實驗室和美國境內。(檢方提供)

走私芬太尼原料 中國生技公司2高管紐約獲罪

2025-02-06 07:50
施女士在曼哈頓華埠街頭行走時，因不慎踩入路面上的一個坑洞而摔倒，並當場暈厥。圖為導致施女士摔倒的坑洞。(黎保利提供)

路不平摔傷暈倒 纏訟7年華女獲賠250萬

2025-02-11 19:46

超人氣

更多 >
劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱

劉詩詩大翻車 新戲演技被嫌油膩 網酸：不如過去演面癱
6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣

6華男持槍綁架芝全家4口 得手1500萬加密貨幣
加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕

加州綠卡移民也被ICE抓 還有父親送兒上學突遭逮捕
墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法

墨西哥總統因應川普策略奏效 加拿大與歐洲紛紛效法
南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？

南加華女留學生被謀殺 案發前遭白人男友虐待？