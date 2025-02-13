紐約華女車禍亡 親友盼母親能獲簽證來美見最後一面

在賓州中餐館打工的32歲江玲玲近日在回紐約途中發生車禍，不幸身亡。(家人提供)

一名在賓州 中餐館打工的32歲布碌崙(布魯克林)華女 近日在回紐約途中發生車禍，不幸身亡，其親友到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求援，希望能協助這名去世華女的母親早日獲得赴美簽證 ，見女兒最後一面。

江玲玲(Ling Ling Jiang)的家鄉是福州市琅岐鎮，她2012年來到美國闖蕩，最近四、五年一直在賓州一家自助餐廳打工。本月9日，江玲玲一行五人，開著一輛2019年的Jeep Wrangler回紐約。當晚大約10時20分，當車輛行駛到西厄爾鎮(West Earl Township)的222號公路時，突然發生翻車事故。

當警察和急救人員趕到現場時，發現車輛四輪朝天，一名女子被甩出車外，躺在路邊，不省人事。這名女子就是江玲玲，儘管救護人員馬上對她進行搶救，但回天乏術，江玲玲於當晚12時50分被宣布死亡。

據了解，事故發生時，江玲玲坐在司機後面。在這起事故中，另有三人因輕傷住院治療，目前傷情穩定。警方認為這是一起單純事故，強調事故發生時，公路「極度結冰」，很有可能因為車速快和路滑，導致翻車。

江玲玲的男友黃先生和妹妹江小姐聞知噩耗都非常震驚和傷心。江小姐說，她姊姊是個好心人，很好相處，沒想到天降厄運。黃先生2008年來自福州長樂。他說他和江玲玲雖然還沒有領結婚證，但兩人是事實婚姻的關係，他們在紐約以及老家長樂和琅岐都辦過喜酒，得到了親友的祝福。

黃先生說，雖然他在布碌崙(布魯克林)，妻子在賓州，但他們一有機會就會聚到一起，不是在賓州就是在紐約。黃先生說，他們還有一個不到一歲的女兒。剛剛兩個月前，他們把女兒送回老家，交給父母照顧，想到不滿周歲的女兒從此再也看不到媽媽，黃先生感到非常傷心。

黃先生和江小姐都表示，他們希望江玲玲在中國的媽媽能順利獲得赴美簽證，到美國來見女兒最後一面。亞總會會長陳善莊表示，亞總會一定盡全力幫忙，與國會議員辦公室聯繫，幫助江玲玲的媽媽早日拿到赴美簽證。