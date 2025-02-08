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私設武裝民兵 納蘇郡長遭起訴 反對者憂民兵與ICE合作

記者高雲兒╱紐約報導
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長島納蘇郡兩名民主黨籍議員近日向法院提起訴訟，指控郡長布萊克曼(圖)及當地警長拉羅科，利用納稅人資金建立祕密武裝民兵。(取自納蘇郡長辦公室官網)
長島納蘇郡兩名民主黨籍議員近日向法院提起訴訟，指控郡長布萊克曼(圖)及當地警長拉羅科，利用納稅人資金建立祕密武裝民兵。(取自納蘇郡長辦公室官網)

長島納蘇郡(Nassau County)兩名民主黨籍議員近日向法院提起訴訟，指控郡長布萊克曼(Bruce Blakeman)及當地警長拉羅科(Anthony LaRocco)利用納稅人資金建立祕密武裝民兵，嚴重違反法律並威脅公共安全。

據悉，該民兵計畫於2024年3月公布，引發廣泛爭議。根據布萊克曼的授權，在緊急狀態下，他可動員「受訓有限、未經正式登記的平民」擔任特別副警長，擁有使用致命武力及依法逮捕的權力。

此外，布萊克曼近日宣布聯邦海關及移民執法局(ICE)合作，派遣納蘇郡警探協助執行川普政府的大規模驅逐行動，進一步加深外界對其計畫的疑慮。民主黨籍納蘇郡立法會公共安全委員會成員穆雷(Debra Mulé)與戴維斯(Scott Davis)遂提起訴訟。

原告律師鄧恩(Carey Dunne)日前發表聲明稱，此計畫可能對全國產生深遠影響，認為這種授權民兵行動的方式是「威權式的權力擴張」，嚴重危害納蘇郡公共安全及美國民主制度。

訴訟指出，布萊克曼與拉羅科拒絕向議員提供有關計畫的基本資訊，包括民兵的訓練內容、授課單位、訓練時數及經費來源等細節。根據已公開的資訊，每位民兵每天可獲得150元津貼，但計畫總經費並未納入2025年度預算提案中。

此外，訴訟強調，紐約州法律明確規定，在緊急狀態下，本地警察機構可請求其他執法部門支援，並未賦予郡長動員私人武裝團體的權限。而納蘇郡擁有2500名警察、數百名志願者，並可向全州6萬名註冊警官請求支援，民兵的必要性受到質疑。

另外，在提出訴訟的當日，布萊克曼宣布一項與ICE合作的全新執法計畫，派遣10名納蘇郡警探協助川普政府的大規模驅逐行動。當地警方明確說明這些警探是否僅針對涉及暴力犯罪的無證移民，令人擔憂，盡管布萊克曼曾聲稱「民兵與ICE合作計畫無關」，但未能提供具體證據。

原告要求法院裁定布萊克曼與拉羅科的民兵計畫違法，並禁止他們繼續動用公共資金招募及裝備這批武裝平民。此外，他們還要求布萊克曼公開所有與該計畫相關的資訊，包括民兵的武器裝備細節。

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