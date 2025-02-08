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紐約市長亞當斯前助手 認罪協助非法籌款

記者劉梓祁╱紐約報導
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市長亞當斯的前助手巴希，近期就違規協助籌款案认罪。(Bruce Schaff/攝影/CC BY 4.0)
市長亞當斯的前助手巴希，近期就違規協助籌款案认罪。(Bruce Schaff/攝影/CC BY 4.0)

市長亞當斯(Eric Adams)因涉嫌貪汙與詐欺正接受聯邦調查之際，一名與此案相關的前市政廳幕僚巴希(Mohamed Bahi)已表示認罪，承認2021年為亞當斯競選活動引入非法捐款；聯邦檢察官辦公室7日向法院遞交文件，指巴希將在涉及干預證人(Witness Tampering)罪的案件中進行認罪協商。

根據「紐約時報」，聯邦檢察官在予法院的信件中透露，現年40歲的巴希曾擔任亞當斯的穆斯林社群聯絡人，並被指為貪腐案的共謀者。此案與上月已認罪的另一被告，即土耳其裔商人阿坎(Erden Arkan)有所關聯，阿坎已承認與亞當斯2021年競選活動的「稻草人捐款」詐欺有關。據悉「稻草人捐款」涉及捐款者指使大量人員為某一候選人提供政治捐款，然後再以多種方式予以報銷，這種行為違反選舉法。

檢察官表示，巴希與阿坎兩人所面臨的指控，均源自亞當斯起訴書中所提及的一項犯罪計畫。此前，總統川普(Donald Trump)曾表示，亞當斯遭到起訴是「前總統拜登(Joe Biden)出於政治動機」的結果。

亞當斯則聲稱自己之所以被起訴，是因為他批評前任政府在移民危機問題上的處理方式。盡管如此，曼哈頓聯邦檢察官已在法庭文件中強調，相關的政治陰謀論毫無根據。

最初，亞當斯的律師曾批評檢方僅靠一名前市府幕僚阿巴索娃(Rana Abbasova)的證詞起訴，而後者目前正在配合調查。隨後，檢方在法庭文件中表示，除了阿巴索娃之外，還有多位證人可以證明亞當斯存在刑事不法行為，且與大量電子通訊、來自超過50部手機及其他電子設備、帳號的數據相互印證。

巴希則於亞當斯被起訴後不到兩周後被控罪，根據去年10月8日公布的刑事訴狀，巴希與一名烏茲別克裔商人曼蘇洛夫(Tolib Mansurov)關係密切。曼蘇洛夫據稱透過「稻草人捐款」支持亞當斯，且曾就他的建築公司向亞當斯尋求協助。檢方指出，巴希曾指示曼蘇洛夫及其員工在接受聯邦調查時做偽證，並拍下員工收到的大陪審團傳票。

亞當斯 詐欺 拜登

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