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禽流感導致蛋價狂飆 餐廳、民眾直呼買不起

記者曹馨元╱紐約報導
武昌好味道的招牌菜蚵仔煎，因主要食材為雞蛋，製作成本水漲船高。(記者曹馨元╱攝影)
武昌好味道的招牌菜蚵仔煎，因主要食材為雞蛋，製作成本水漲船高。(記者曹馨元╱攝影)

禽流感導致蛋價持續上漲，一打有機蛋的價格在華埠超市已飆升至9.99元，紐約各雜貨店與咖啡店因不堪成本壓力，紛紛調升含雞蛋食品的價格；也有華埠餐廳打算馬上調漲菜價，民眾更是抱怨，「雞蛋又貴又難買」。

華埠營業20餘年的武昌好味道，招牌人氣菜「香香蚵仔煎」的主要食材為雞蛋，員工陳先生表示，因如今雞蛋價格飆升至三四倍之多，蚵仔煎製作成本也水漲船高，「我們打算馬上要漲價了。」

陳先生還發現，近日竟有客人指名要買一整袋滷蛋，「現在，我們滷蛋的價格還只是0.75元，已經比外面新鮮的蛋還要便宜，又是剝好滷好的，很划算。」12個蛋在華埠超市內已經要價十元，合計每個0.83元；陳先生表示，可能會將滷蛋單價漲到1元，「也不算太過分吧。」

在紐約市各雜貨鋪均有售賣的經典美式早餐「培根蛋芝士三明治」通常要價五元，不少商家也紛紛表示，考慮要將單品價格上調0.5元。

華埠居民魏先生回憶道，在新冠疫情期間蛋價也有所上漲，「最高好像也就60個要價20、30元吧，沒有現在那麼離譜。」據魏先生觀察，如今他常去的華埠超市在原本售賣雞蛋的貨價放滿了牛奶，「蛋都斷貨了。」

華埠老字號超市「德昌肉食公司」的員工也表示，因雞蛋是必需品，雖價格成倍上漲，需求量並未因此減少；「現在最大的問題還不是價格高，而是雞蛋根本進不到貨，供不應求。」

紐約郵報報導，在蛋價全面上升當下，全食連鎖超市(Whole Foods)仍售賣低至4.69元一打的雞蛋。家住新州的李女士表示，自己因只在全食買菜，全然未覺蛋價已飆升至如此地步，「但我注意到，全食現在每人限買三盒」；她笑稱，在知道「蛋價通脹」後，她今天下班就去「再屯幾盒」。

禽流感導致蛋價持續上漲，一打有機蛋的價格在華埠超市飆升至9.99元。(記者曹馨元...
禽流感導致蛋價持續上漲，一打有機蛋的價格在華埠超市飆升至9.99元。(記者曹馨元╱攝影)

雞蛋 華埠 禽流感

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