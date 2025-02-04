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25萬紐約人背負遞解令…中國公民第2多 有2.8萬人收到

記者鄭怡嫣╱紐約報導
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根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）
根據統計，20年來在紐約有25萬人背負遞解令，中國公民占第二高，有2.8萬人。（路透）

移民法庭的分析數據顯示，在2000年至2024年，共有25多萬紐約居民收到遞解令，其中中國公民人數第二高。對此華人律師表示，許多背負遞解令者在紐約生活工作數十年未被執行，這是經歷幾任總統之後的司法遺留問題，在川普任內，這些民眾面臨遣返的風險無疑更高，但由於人數之多，大規模遣返所有人也不現實。

根據紐約移民記事網(Documented)從非營利組織Mobile Pathways收集的數據，在2000年至2024年，共有25萬4180名報住在紐約州的居民，收到法庭的遞解令。來自十個國家的公民所獲得的遞解令總數，占逾70%。

其中厄瓜多公民收到的遞解令最多，約有3萬3000人被下令遣返；中國公民則排名第二，共2萬8242人，其次則依次為瓜地馬拉、宏都拉斯、薩爾瓦多等中南美洲國家，唯一例外的則是印度公民，排人數第九高。目前，尚不清楚這些人中有多少人仍居住在紐約州，可能有人已經離開美國或遷往他州。

華人移民律師劉汝華表示，數十年以來，收到遞解令並非都意味著立即執行，許多收到遞解令的華人，若無犯重大刑事問題，或是未受到「連帶逮捕」(collateral arrests)的牽連，都仍然生活在美國，結婚生子，甚至在業界中做得有聲有色，這是數十年來司法系統下的歷史遺留問題，很難在一朝一夕解決。

劉汝華說，在川普第二任期，這些背負遞解令的人確實面臨更高的風險。通常，在解讀目前的移民新令時，普遍認為已經被定罪或控罪的無證移民，為優先遞解對象，緊接著便是背負遞解令者。不過，目前背負遞解令卻仍然生活在美國的移民總數數百萬人，移民局(ICE)要將這些人全部驅逐出境也不太可能。

劉汝華還補充，針對背負遞解令者，尚不清楚川普政府的具體政策，例如移民法庭是否改革，或是從其任期開始，被頒布新的遞解令或在上訴法庭敗訴的無證客，會否成為被遞解的對象，「如何執法，要看人力、財力、運作、以及政府有怎樣的移民目標，但背負遞解令的人，一是遵紀守法，二是盡量留在庇護城市免遭抽查，其他的我目前看不出有更好的方法，只能自求多福了。」

最新對移民法庭的分析數據表明，在2000年至2024年，共有25多萬紐約居民收到...
最新對移民法庭的分析數據表明，在2000年至2024年，共有25多萬紐約居民收到遞解令，其中中國公民人數第二高。圖為ICE在曼哈頓的辦事處。(記者許君達╱攝影)

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