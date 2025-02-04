紀錄片「走線」紐約放映 華人親曝經歷：自由安定感從沒改變

住在法拉盛的走線客張唯楚(左)和張愛兵(右)在「熱風」沙龍分享各自的走線經歷與心路。(記者許君達╱攝影)

紐約華人青年組織「熱風」沙龍近日在曼哈頓放映新發布的華語紀錄片「走線 」，兩名居住在法拉盛 的走線者，分享在紐約重啟新生活的心路歷程；兩人均表示，在美國謀生不易，卻感受到因自由而生的安定感，即使川普上台後縮緊移民政策，也沒有改變。

原為婦產科醫生的張唯楚曾積極幫助他人維權，而遭全家「維穩」，中國政府不允許她和家人工作，導致家庭失去全部收入來源，她一度不得不偷渡前往緬北地區的醫院打工謀生。她所生活的湖北孝感市與武漢 毗鄰，在2020年新冠疫情爆發初期，孝感也連同武漢一道遭遇長時間封城，期間她親眼看到隔壁鄰居家的小女孩被活活餓死，促使她做出走線決定。

原為武漢小商業主的張愛兵則說，三年無休止的「清零」政策令他的生意到了破產邊緣，決定帶著一家四口踏上走線之旅。

抵達美國後，張愛兵曾經做過按摩工，現在則買了一輛車跑外賣。他表示，幸好法拉盛是個「你不會英語也能生存下去的地方」，雖然外賣的收入比按摩或餐廳後廚低，但每天「開著車，聽聽音樂看看風景」的工作令他感覺更加自由。

張愛兵的大女兒離開中國前已讀高中，每天早6時起床，晚9時以後才能到家，睡眠時間不足六小時；在美國的中學，則是每天下午2時30分就放學。他的小兒子來到紐約後也就讀初中。雖然仍需時間適應並學習語言，但兩個孩子現在已經「非常享受在美國上學」的生活了。

張唯楚則透露，她在拿到工卡前曾做過體力活，被老闆嫌效率太低；後來還曾撿過垃圾，把別人扔掉的、未損壞的物品撿回來清洗修理一下，拿到法拉盛的二手市場擺地攤。拿到工卡後，她先考取家庭護理員執照，現在則在護理機構擔任抽血師，生活逐漸步入正軌。

她曾問正在上小學的兒子是否還想回到中國？得到的答案是否定的。張唯楚透露，由於她特殊的「政治犯」身分，中國當局甚至專門「叮囑」老師，要引導其他孩子遠離和孤立她的兒子，以致兒子遭到有針對性的校園霸凌。

對於川普政府推出一系列針對無證移民的政策，張愛兵表示，這些政策給走線客群體帶來的心理衝擊大於實際影響，他們能做的，只能繼續勤懇生活、工作、繳稅。

張唯楚透露，不少認識的走線客很害怕，有些人決定暫時先躲在家裡避避風頭。但她也認為，「走線群體中有不少『有冒險精神』的人」，她在走線途中也接觸過不少「敢想敢做」的人，他們無論在哪裡，都不太可能是安分守己者。

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