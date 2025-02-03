布碌崙8大道歌舞醒獅賀歲遊行 彩龍飛舞、50萬支鞭炮燃放

布祿崙華人協會第36屆慶祝乙巳蛇年春節大遊行2日登場。(記者胡聲橋╱攝影)

布祿崙華人 協會主辦的「第36屆歌舞醒獅齊賀歲」活動及賀歲大遊行，2日在布碌崙 (布魯克林)8大道 舉行。50萬支鞭炮燃放、彩龍飛舞、醒獅騰躍、大量紅金兩色氣球飛上天際。雖然今年天公不作美、天氣寒冷，但活動仍吸引上萬名各族裔居民熱情參加。

多位民代一起為布祿崙華協會第36屆醒獅賀歲活動揭開序幕。(記者胡聲橋╱攝影)

布祿崙華人協會2025新春賀歲活動在8大道交52街處設主舞台，於中午12時拉開帷幕。布祿崙華人協會會長麥保羅致新年賀詞，感謝嘉賓與各界支持，並祝民眾新的一年擁有好運和吉祥。麥保羅表示，布祿崙華協會終於有了自己的總部大樓，希望這棟大樓能存在100年、200年，繼續為社區服務。

國會參院多數黨領袖舒默為舞龍點睛。(記者胡聲橋╱攝影)

當天國會參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)戴著紅帽子、打著紅領帶，穿著紅襪子出席，並為布祿崙華人協會撥款150萬元，希望該協會今後發揮更加積極的作用。舒默表示，他支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，而今年是春節第一次成為紐約州公立學校假日，他很高興與社區一起慶祝。市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)和市主計長蘭德(Brad Lander)也親自到場為華社祝福。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強(左)與布碌崙華協會會長麥保羅(右)合影。(記者胡聲橋╱攝影)

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強上台發言，為華人社區送去了蛇年新春的美好祝願。

布祿崙華協會第36屆醒獅賀歲活動點燃了50萬支鞭炮。(記者胡聲橋╱攝影)

眾嘉賓為彩龍和醒獅點睛，為遊行揭幕，隨後是最熱鬧、最受萬眾期待的燃放新年爆竹時刻，50萬響吉祥鞭炮燃放，同時搭配大量的紅金兩色氣球放飛騰空，現場民眾響起熱烈的歡呼聲與喝采聲。

布祿崙華協會第36屆醒獅賀歲活動放飛紅金兩色氣球。(記者胡聲橋╱攝影)

大遊行隨後在醒獅和舞龍的帶領下從52街開始，沿著8大道一路前進至60街，與「財神爺」一起沿途向華人送祝福。

當天包括州參議員劉醇逸和郭納德(Andrew Gounardes)、州眾議員鄭永佳、米婷絲(Marcela Mitaynes)和李榮恩(Grace Lee)、市議員莊文怡、布碌崙南區警署指揮官麥凱維(Charles McEvoy)、市警66分局局長埃拉特(Kenneth Herrarte)、新任市警72分局局長亞辛(Mobeen Yasin)和華裔副局長汪敬源(Lawrence Wang)，以及前州參議員曲怡文、前州眾議員白彼得(Peter Abbate)和眾多社區代表等人到場參加。