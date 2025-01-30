舞獅、鞭炮…春節大年初一 紐約華埠數萬人同慶

農曆新年大年初一，華埠人氣爆棚、彩帶飄揚。(記者劉梓祁／攝影)

曼哈頓華埠 作為紐約市歷史最悠久的華人 社區，每當重要節日都會舉辦具有傳統風格的慶祝活動，吸引大量市民及遊客到場感受；隨著農曆新年到來，華埠迎來歡慶高潮，在29日(周三)大年初一呈現的舞龍舞獅和煙花爆竹表演令觀眾熱情高漲、街道人潮洶湧。

從當日凌晨起，華埠的新春慶典便已然啟動，各支舞獅隊伍走上街頭，隨鼓聲拜訪每一商店、餐廳和社團。為了多場活動順利舉辦，市警(NYPD)從前一晚便封鎖華埠大部分行車道，為大年初一的巨大人流創造空間。當日可見，勿街(Mott St.)、披露街(Pell St.)和羅斯福公園(SDR Park)等路段和區域，已是人頭攢動、熱鬧非凡景象。

農曆新年大年初一，華埠人氣爆棚、彩帶飄揚。(記者劉梓祁／攝影)

在聚集了數萬遊人的道路上，人們紛紛擰開禮炮，令華埠成為彩紙的海洋。另外，有人手拿冷煙花或穿著傳統唐裝，與來自不同區域的市民一同慶祝新年。有「華埠市政廳」之稱的紐約中華公所(CCBA)也舉行春節慶祝大會，逾百位僑界代表和民選官員到場同賀。

紐約中華公所(CCBA)舉行春節慶祝大會，逾百位橋界代表和民選官員到場同賀。(記者劉梓祁／攝影)

中華公所主席朱超然表示，農曆新年是華人傳統中最重要的節日，象徵新一年的開始以及對未來的美好祝願，也是年夜飯、貼春聯和放鞭炮等傳統活動逐一進行的時刻。他說，今年為蛇年，其代表了靈活、敏銳和優雅，也是「重生」的象徵符號。

朱超然希望，華埠社區在新一年能繼續團結，在柏路(Park Row)、城區監獄和堵車費等議題上表達反對意見，令華人社區「走向更光明的未來。」

李榮恩(左二)和卡范納(左四)等州級民選官員，向中華公所主席朱超然(左三)授予表彰。(記者劉梓祁／攝影)

國會眾議員 高德曼(Dan Goldman)致詞說，蛇年象徵「蛻去舊皮，迎接新的開始」，其團隊也將繼續解決社區所面臨的各種問題，如公共安全和商業發展，並繼續在華埠開設流動辦公室。高德曼強調，自己已再和國會眾議員孟昭文(Grace Meng)共同發起提案，希望將農曆新年設為全國性假日。

高德曼還說，在總統川普(Donald Trump)首次執政期間，針對外國人和移民的攻擊導致亞裔仇恨犯罪增加，因此社區如今更應團結一致，共同對抗一切形式的仇恨。

紐約州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)也說，中華公所及華埠社區的堅韌，正是蛇年精神的最佳體現，無論是經歷九一一恐襲後的復甦，還是成功抗擊新冠疫情(COVID-19)的挑戰。

農曆新年大年初一，華埠人氣爆棚、彩帶飄揚。(記者劉梓祁／攝影)

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)兩年前簽署立法，宣布農曆新年為全州公立學校假日，以支持和保護亞裔社區，而本年為此法首次實施。該法的主要推動者州眾議員李榮恩(Grace Lee)和州參議員卡范納(Brian Kavanagh)也到場祝賀。

同時到場的還有駐紐約台北經濟文化辦事處處長李志強、市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)、曼哈頓區長李文(Mark Levine)、市議員莊文怡(Susan Zhuang)、市議員馬泰(Chris Marte)和市長亞當斯(Eric Adams)代表顧雅明等人。