除夕圍爐 華女挑戰全南方家宴

紐約華人在中餐館吃年夜飯。(記者胡聲橋╱攝影)

年夜飯一直是闔家團圓的時刻，在美國也成為華人 一年中難得的回憶家鄉味的機會。華人們或親手準備一桌宴席，重溫家鄉方味，或是準備一些寓意吉祥的菜品，以望來年年年有餘、家和萬事興。

家住新澤西的葉女士出國多年，每年過年和朋友吃餃子 ，今年，她下定決心準備一桌地道的「南方宴席」。她在浙江沿海一個小城出生長大，從她有記憶起，年夜飯便從未出現過餃子，「我們會吃一點餛飩、湯圓，但餃子在我們的年夜飯中是絕跡的。」

18歲出國讀書後，葉女士已經連續六年沒有在中國過年。她的家鄉菜以海鮮本味為主，但在國外難以找到正宗的食材，因此「巧婦難為無米之炊」。大部分時候，她只能和朋友一起過年，而大家的傳統通常是包餃子。

「一開始我覺得，『好吧，可能是新年的傳統，可能是我不知道的』。」葉女士也曾嘗試接受這種習俗，但多年未能吃到記憶中的年夜飯，讓她感到遺憾。今年，她決定不再湊合，「我不能在一個並不是我文化習俗中繼續將就了。」

葉女士表示，紐約有許多南方人，尤其在曼哈頓東百老匯的海鮮市場，許多人會買魚、蝦、螃蟹等海鮮。今年，她決定按照家鄉的傳統，準備一桌地道的年夜飯。除備齊蟹、蝦和黃魚外，她還特意向媽媽請教一道三鮮湯，其中有魚、蝦、魚丸、蛋皮和花菜，「這道菜寓意全家福，團團圓圓，和和美美。」

為確保年夜飯的「南方屬性」，葉女士也嚴格限制了客人名單，只邀請南方朋友，並要求每人帶一道家鄉菜。福建朋友帶來了牛肉兜湯，川渝朋友準備了毛血旺和辣子雞，江西朋友也貢獻了特色菜餚，「我的朋友中北方人居多，他們熱情好客，認為吃餃子是年夜飯的必須。但對我來說，沒有自己的文化，就像抹殺了我的文化屬性。南方和北方的年夜飯有很大差異，我希望通過這頓飯讓更多人了解南方的文化。」

對於家住布碌崙(布魯克林)羊頭灣的李先生來說，年夜飯仍然是合家團聚的時刻。李先生和太太的母親都還健在，也都在紐約，因為李先生和太太在家裡都是老大，兩人總是在除夕把家裡老老小小二十多口都聚到自己家，高高興興吃一頓團圓的年夜飯。李先生和太太白天要打理自己的生意，沒有時間做年夜飯，他們打算從自己喜歡的餐館點外賣，李先生有一句口頭禪：「家和萬事興」。

家住班森賀的伍女士20多年前從中國廣州來美，和丈夫先後育有四孩。如今，老大已獨立生活；老二老三都在加州 上大學，18歲的老三和16歲的老四則在紐約家中。伍女士一家四人一起吃年夜飯。她準備的年夜飯毫不馬虎，有一盤包括發菜、蠔乾和豬手的討喜菜，象征「發財好市」，還有豬利、整雞和整魚，至於海鮮，伍女士今年準備做兩隻蔥薑龍蝦，象征新年紅紅火火。

卓先生夫婦來自福州，原本兩人聯手開飯館，現在都已經退休。據卓太太介紹，卓先生關了餐館後，最大的愛好和特長就是跑步，而卓太太的專長是做飯，每年都親手準備年夜飯。卓太太說，福州人的年夜飯有三樣菜品必不可少，一是「太平燕」，用福州特產燕丸和蛋搭配其他蔬菜，以及魚和年糕，象征「年年有餘」和「步步高」。