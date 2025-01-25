被批對川普移民政策無作為 亞當斯拒認指控

市議會議長歐德思批評市長亞當斯在應對川普政府針對出生公民權的政策方面「毫無計畫」。(取自市議會辦公室)

市議會議長歐德思(Adrienne Adams)近期批評市長亞當斯 (Eric Adams)在應對川普 政府針對出生公民權的政策方面「毫無計畫」，並敦促市府參與對總統行政命令的法律挑戰；市府卻回應稱指控子虛烏有，並早已針對川普的新任期制定計畫，將「全力保護紐約市 民」。

在23日的市議會例會前，歐德思表示，多個城市已經為川普的新任期做好準備，而亞當斯政府卻遲遲無動於衷，「其他地方的政府已經展現出行動力，而紐約市卻明顯落後。」

她重申呼籲市府加入針對川普行政令的訴訟，目前，紐約州在內的20多個州，包括舊金山和華盛頓特區等城市，已針對川普政府試圖推翻出生公民權的行政命令提起訴訟，但紐約市尚未參與，「總統試圖推翻憲法第14修正案的公民權條款，這不僅違憲，也無視歷史」，歐德思表示，「任何總統都無權透過行政命令改變憲法修正案。紐約市應該加入這場法律鬥爭，以抵制這一明顯違憲的行動。」

然而對此，市長辦公室卻表示指控子虛烏有，並稱市府已於十天前向市議會簡報相關議程，內容包括網站與數據保護、培訓、聯邦倡導及對外溝通等應對措施。

在近來於皇后區舉行的里民大會上，亞當斯回應川普行政命令的問題時，呼籲紐約市民繼續正常生活，「請繼續上學、看醫生，並在需要時聯繫警察。我們將全力支持所有紐約市民，不論他們的身分為何。我們的職責是確保每個人都能獲得應有的服務。」

川普的行政命令試圖終結憲法保障的出生公民權，即所有在美國出生的人自動獲得公民身分的權利。一名聯邦法官23日裁定該命令「明顯違憲」，但川普已承諾將提出上訴。