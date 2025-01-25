被批對川普移民政策無作為 亞當斯拒認指控
市議會議長歐德思(Adrienne Adams)近期批評市長亞當斯(Eric Adams)在應對川普政府針對出生公民權的政策方面「毫無計畫」，並敦促市府參與對總統行政命令的法律挑戰；市府卻回應稱指控子虛烏有，並早已針對川普的新任期制定計畫，將「全力保護紐約市民」。
在23日的市議會例會前，歐德思表示，多個城市已經為川普的新任期做好準備，而亞當斯政府卻遲遲無動於衷，「其他地方的政府已經展現出行動力，而紐約市卻明顯落後。」
她重申呼籲市府加入針對川普行政令的訴訟，目前，紐約州在內的20多個州，包括舊金山和華盛頓特區等城市，已針對川普政府試圖推翻出生公民權的行政命令提起訴訟，但紐約市尚未參與，「總統試圖推翻憲法第14修正案的公民權條款，這不僅違憲，也無視歷史」，歐德思表示，「任何總統都無權透過行政命令改變憲法修正案。紐約市應該加入這場法律鬥爭，以抵制這一明顯違憲的行動。」
然而對此，市長辦公室卻表示指控子虛烏有，並稱市府已於十天前向市議會簡報相關議程，內容包括網站與數據保護、培訓、聯邦倡導及對外溝通等應對措施。
在近來於皇后區舉行的里民大會上，亞當斯回應川普行政命令的問題時，呼籲紐約市民繼續正常生活，「請繼續上學、看醫生，並在需要時聯繫警察。我們將全力支持所有紐約市民，不論他們的身分為何。我們的職責是確保每個人都能獲得應有的服務。」
川普的行政命令試圖終結憲法保障的出生公民權，即所有在美國出生的人自動獲得公民身分的權利。一名聯邦法官23日裁定該命令「明顯違憲」，但川普已承諾將提出上訴。
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