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共和黨眾議員瑪麗奧：川普大規模驅逐 紐約列第2站

記者顏潔恩／紐約報導
瑪麗奧（右）透露，紐約市將是緊隨芝加哥之後進行大規模遣返無證移民的城市。(取自瑪麗奧X平台)
瑪麗奧（右）透露，紐約市將是緊隨芝加哥之後進行大規模遣返無證移民的城市。(取自瑪麗奧X平台)

芝加哥被剛上任的川普政府列為首波大規模遣返無證移民的執法城市，雖具體行動尚未實行，但已引發熱議；史泰登島共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近期在電視採訪中也發出警告，紐約市將是緊隨芝加哥之後的執法城市，取締的對象是「非法移民的犯罪分子。」

瑪麗奧近期接受「紐約一台（New York One）」採訪時透露，數周前曾和移民及海關執法局(ICE)的負責人霍曼(Tom Homan)會面，討論有關大規模遣返的執法行動，「芝加哥將是首個執法的城市，紐約市會緊隨其後，但我並不知道具體會執法多少天。」

她表示，本次的執法將會針對犯罪分子，包括販毒集團、幫派成員、人販子等，「他們(聯邦)想要清除掉這個國家的危險人物，當然我的選民也是如此希望。」

根據紐約郵報報導，針對芝加哥的移民驅逐行動原定最早在21日開始，但因消息此前被洩漏出去，在最後一刻暫被擱置，目前可能突擊行動的日期未知；據悉聯邦想要製造驚喜，以將無證移民一網打盡。

霍曼表示，有關芝加哥的行動被洩漏出去，目前正找出原因，並分析和鑑定是否會影響執法人員的安全問題；「當壞人已提前知道執法人員要突擊時，這便會產生對執法人員的安全擔憂」，但他強調，芝加哥仍未被排除在外，聯邦正重新計議，考慮著何時和如何進行。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)21日則表示，紐約市將在任何執法行動中與聯邦政府密切合作，以消除城市的暴力犯罪分子，但強調移民政策是由川普政府所發出的，「紐約市警與各執法工作小組的協調是不受限制的，這將不會發生改變，一旦涉及到非法行動，我們將致力於和所有的聯邦機構攜手合作。」

亞當斯堅稱道，從過去便明確表示，那些在紐約市犯罪的人，早已違反了在該城市和美國繼續逗留權利，「我們將與ICE就犯罪問題進行合作，而聯邦政府需對移民政策負責任。」

非法移民 紐約市 芝加哥

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