共和黨眾議員瑪麗奧：川普大規模驅逐 紐約列第2站

瑪麗奧（右）透露，紐約市將是緊隨芝加哥之後進行大規模遣返無證移民的城市。(取自瑪麗奧X平台)

芝加哥 被剛上任的川普政府列為首波大規模遣返無證移民的執法城市，雖具體行動尚未實行，但已引發熱議；史泰登島共和黨國會眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)近期在電視採訪中也發出警告，紐約市 將是緊隨芝加哥之後的執法城市，取締的對象是「非法移民 的犯罪分子。」

瑪麗奧近期接受「紐約一台（New York One）」採訪時透露，數周前曾和移民及海關執法局(ICE)的負責人霍曼(Tom Homan)會面，討論有關大規模遣返的執法行動，「芝加哥將是首個執法的城市，紐約市會緊隨其後，但我並不知道具體會執法多少天。」

她表示，本次的執法將會針對犯罪分子，包括販毒集團、幫派成員、人販子等，「他們(聯邦)想要清除掉這個國家的危險人物，當然我的選民也是如此希望。」

根據紐約郵報報導，針對芝加哥的移民驅逐行動原定最早在21日開始，但因消息此前被洩漏出去，在最後一刻暫被擱置，目前可能突擊行動的日期未知；據悉聯邦想要製造驚喜，以將無證移民一網打盡。

霍曼表示，有關芝加哥的行動被洩漏出去，目前正找出原因，並分析和鑑定是否會影響執法人員的安全問題；「當壞人已提前知道執法人員要突擊時，這便會產生對執法人員的安全擔憂」，但他強調，芝加哥仍未被排除在外，聯邦正重新計議，考慮著何時和如何進行。

紐約市長亞當斯(Eric Adams)21日則表示，紐約市將在任何執法行動中與聯邦政府密切合作，以消除城市的暴力犯罪分子，但強調移民政策是由川普政府所發出的，「紐約市警與各執法工作小組的協調是不受限制的，這將不會發生改變，一旦涉及到非法行動，我們將致力於和所有的聯邦機構攜手合作。」

亞當斯堅稱道，從過去便明確表示，那些在紐約市犯罪的人，早已違反了在該城市和美國繼續逗留權利，「我們將與ICE就犯罪問題進行合作，而聯邦政府需對移民政策負責任。」