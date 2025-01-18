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地鐵縱火案協助抓捕嫌犯 華青領獎金1萬元險遭拒

記者馬璿╱紐約報導
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)
去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中(中)與好友們，險些因撥打的電話為911而不是止罪熱線，無法獲得懸賞獎金。(記者馬璿╱攝影)

據紐約郵報報導，去年底協助報案抓捕康尼島地鐵縱火犯的華裔少年謝健中與好友們，因撥打電話為911而非止罪熱線，可能無法獲得紐約市警承諾發放的1萬元懸賞獎金；不過據最新消息，紐約市警發言人表示，三名少年的勇氣可嘉，很樂意提供他們這筆獎金，三人將分攤這筆金額。

去年底薩佩塔(Sebastian Zapeta-Calil)涉嫌在康尼島燒死女性遊民卡瓦(Debrina Kawam)後，往曼哈頓方向逃跑。14歲的謝健中和兩名朋友搭地鐵前往法拉盛參與籃球賽事時，在候車期間得知清晨發生的案件，後來竟在車廂內看見熟睡的薩佩塔。謝健中主動致電911報案，最後警方於先驅廣場(Herald Square)順利逮捕他。

此前，紐約市警為抓捕薩佩塔曾大肆宣傳，稱「提供有力資訊的報案者可獲得1萬元獎金」。然而獎金管理人員告知謝家人，由於當時撥打的電話為911，並非止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，因而拒絕發放該筆獎金；據悉這筆金額將由紐約警察基金會(NYC Police Foundation)發放，消息一出時引發家長、民選官員與民眾的不滿。

其中一名少年的父親表示，此規定是「無稽之談」，大多數人第一時間都會先撥打911，而非更難記的止罪熱線電話；另一名少年的父母則表示，他們將聯合其他的家長，為孩子們爭取這筆獎金。

本月初表彰少年的市議員莊文怡表示，這幾位少年理應拿到獎金，官方不應拒絕發放，指出他們誠實向警方報告並協助逮捕嫌犯，應獲得鼓勵，呼籲市警正視此問題。民間治安互助組織「守護天使」(Guardian Angels)創始人史里華(Curtis Sliwa)也譴責道，表示這種技術性問題是紐約市官僚體系困境的縮影，讓那些熱心助人的市民最終徒勞無功。

不過根據最新的消息，紐約市警發言人表示，鑒於此案件的殘忍程度，少年們展示了報案的勇氣，警方很樂意為他們提供這筆獎金，三人將分攤1萬元。

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