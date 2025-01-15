曼哈頓華埠遊民收容旅館火災 7消防員輕傷

消防員撲滅火勢後，黃色冰柱在消防梯上形成。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠 一間遊民 收容旅館14日(周二)突發二級火警，造成七名消防員輕傷，所有住戶被緊急撤離。火災不僅令建築損毀嚴重，還讓底樓商家遭受重大損失，但所幸所有人都及時撤離，無其他傷情。

根據市消防局紀錄，早上8時06分接到報警，指位於華埠格蘭街(Grand St.)和布隆街(Broome St.)之間的包厘街(Bowery)143號發生火警。事發地為「大興旅館」(Grand Hotel)，當局指大樓三樓起火，仍在「持續調查原因。」

根據目擊者提供的影像，事發後，火勢一度蔓延至樓頂，消防員需破窗排煙並實施撲救。市消防局表示，共有25個消防和緊急醫療分隊到場，總計106名消防及醫護人員參與救援行動。火勢最終在10時07分得到控制，七名消防員因輕傷送院。

市消防局助理局長高曼表示，消防員在接警後三分半鐘內趕到現場。由於該建築樓頂上方加蓋了甲板，導致整個屋頂結構難以拆除，因此消防員需進行大量切割。事發時，樓內住戶披著毛毯在街頭等待，消防員同時架起多個雲梯，濃煙在數個街區外可見。

有消息指，該建築前身為旅館，共約40個房間，目前用作收容所。屋主蘇煥光表示，其實是單人廉租房(SRO)，粵語稱「散仔館」。現場可見，樓內住戶部分為閒散人士，甚至有醉酒住戶執意進入。市遊民服務局(DHS)指，其並非旗下場所。

當日上午，該旅館在網路仍顯示為可預訂狀態，且有住客到場後發現無法進入、要求退款。在「谷歌地圖」(Google Maps)，此旅館大多收到負面評價，評分僅為2.2。蘇煥光表示，市樓宇局(DOB)已下發清空令，住戶由紅十字會接濟。

市消防局指，該建築共五層，屬於多戶住宅或類似結構的大樓。據了解，該建築屬於老式樓宇，頂層與天花板之間的「閣層空間」(Cockloft)容易促使火勢蔓延。為抑制火勢，一部分隊員持水槍壓制，另一部分則使用電鋸切開下方商鋪的閘門。

由於天氣寒冷，許多冰柱在消防梯上形成，呈深黃色。事發後，市小商業局(SBS)和市應急管理局(NYCEM)也到場了解情況，消防隊員逗留調查和清理餘燼。高曼表示，周邊建築並未受損，但起火建築本身損毀相當嚴重。

底層商鋪「時代燈飾」的店主表示，雖然火災發生在樓上，但也給自己帶來了嚴重的影響。由於灌救用水不斷往下滲漏，導致店內大量燈具和貨品泡水受損。店主夫婦說，目前的具體損失還無法估計，但「肯定不是小數目。」

他們認為自己「十分無辜」，直言「別人是一把火燒毀東西，我們卻是發大水泡毀。」兩人還說，店在2018年開業，目前只得「被逼關門」，時長至少半年，且還需承擔昂貴的修繕費用。