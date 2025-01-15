霍楚州情咨文 紐約地鐵夜車將派警巡邏6個月

州長霍楚發布州情咨文，對公共安全改善以及刑事司法漏洞提出多項具體措施。咨文介紹，紐約市在未來六個月的試點期內，每列夜班地鐵列車上均會有警察巡邏。(州長辦公室提供)

針對近來在紐約市頻繁的地鐵犯罪問題，紐約州長霍楚 (Kathy Hochul)在14日發布的州情咨文中表示，紐約市在未來六個月的試點期內，將安排警察在每列夜班地鐵列車上巡邏，保障公共安全。

此次霍楚公布的州情咨文，將維護公共安全作為2025年重點推動的工作之一，提出的具體措施包括加強地鐵巡邏警力、改善遊民 安置方式、以及改革刑事檢控體系等。

對於近來愈演愈烈的地鐵犯罪問題，霍楚表示，「夠了，混亂必須結束。」咨文中介紹，2025年，紐約州政府計畫與紐約市協調，在地鐵站 月台和列車上增派警力，並在未來六個月的試點期，為每日晚9時至次日早5時間運營的所有夜班地鐵列車上，派遣巡邏警員。

霍楚還說，此外，紐約州還計畫在今年年底前，在所有地鐵站內安裝LED照明，並將月台邊緣護欄擴展至超過100個車站。而為了打擊地鐵逃票行為，州府還將在至少150個車站安裝延遲出站閘機，並在2025年和2026年，各在20個車站安裝新款檢票閘機。

針對地鐵犯罪居高不下，州長霍楚表示將以六個月的試辦期間，為每列晚班地鐵都配置警察。（美聯社）

紐約市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)則稱霍楚找到了問題的關鍵所在。她強調，預防犯罪並讓人們增加安全感最有效的方式，便是增加巡邏警力，市警方面已做好在每一列夜班地鐵上安排兩名警員的準備。但她也表示，犯罪率居高不下的根源，還在於慣犯的逍遙法外，因此，刑事司法方面的改革也須跟進。

此外，州情咨文對於改革刑事司法提出了願景。霍楚表示，她「希望將慣犯趕出街道」。咨文提出，今年她還將提出針對「開示改革」(Discovery Reform)的一系列修正建議。根據州府和部分專業人士的反饋，現行的「開示」制度對起訴門檻的設定過高，導致檢察官調查和起訴的難度過大，而嫌犯方面則可利用制度漏洞，進行技術性的拖延並導致起訴失敗、或迫使檢察官放棄對於一些較小案件的起訴。修正建議旨在彌補這一漏洞並簡化開示流程，令司法更公正。

咨文針對刑事司法方面提出的建議，還包括成立全美首個犯罪分析和聯合特別行動指揮部、增加對地方執法機構裝備和技術升級的投資等。此外，針對地鐵遊民問題，咨文也建議，在地鐵終點站附近開設「歡迎中心」、安置無家可歸者，並在遊民較多的車站內開闢專門的空間，供市遊民服務局就地協助。

針對與公共安全、尤其地鐵安全密切相關的精神健康問題，咨文則建議修訂州「精神衛生法」(Mental Hygiene Law)，以修正非自願入院標準中的漏洞，使患有精神病的遊民更容易被送醫。咨文還建議對嚴重精神疾病患者門診治療時加強監管，以確保他們能得到應有的護理、而非被隨意釋放回街頭。