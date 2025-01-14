我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯野火燒死女星 住宅付之一炬 遺體在屋頂尋獲

新任CEO出手了 星巴克新規：沒消費禁占位借廁所

霍楚新環保提案 恐推升油價和家庭取暖成本

記者尤昱程／紐約報導
紐約州長霍楚計畫在14日的「州情咨文」中，宣布一項針對污染的環保提案，引發批評聲浪，反對者警告此舉可能導致家庭取暖成本增加。 (州長辦公室)
紐約州長霍楚計畫在14日的「州情咨文」中，宣布一項針對污染的環保提案，引發批評聲浪，反對者警告此舉可能導致家庭取暖成本增加。 (州長辦公室)

州長霍楚(Kathy Hochul)計畫在14日的「州情咨文」中，宣布一項針對污染的環保提案，引發批評聲浪，反對者警告此舉可能導致家庭取暖成本增加，並使油價每加侖上漲最多22分。

這項名為「限額與投資」(Cap and Invest)的計畫，旨在透過要求石油公司為其溫室氣體排放支付費用，來減少碳排放。然而，業界人士指出，相關成本極可能轉嫁給消費者。

非營利組織「Upstate United」分析指出，根據限額與投資計畫，汽油價格將在2027年每加侖增加22分，僅明年可能增加12分。該組織同時預測，各地的燃油成本將大幅增加，如長島蘇福克郡將增加6880萬元，納蘇郡為5110萬元，威徹斯特郡(Westchester)為2660萬元。

此外，家庭取暖燃料價格，包括天然氣、丙烷和石油，也將隨之上漲。研究顯示，目前紐約州油價在全國排名第九，推行限額與投資後，或將升至第六名。

這項計畫的收入將用於資助綠色能源項目，如建築電氣化等，但部分居民擔心，此政策可能使他們成為政策的「受害者」。霍楚近期已批准一項爭議性法案，要求石油、天然氣和煤炭公司為碳排放支付高達750億元的費用。

雖然州府可能為低收入者提供補貼以減輕影響，但中產階級家庭仍將面臨每年約120元的額外負擔，特別是在政策初期實施階段。根據媒體報導，加州與華盛頓州實行類似計畫後，油價平均每加侖增加了27分。

該提案旨在協助紐約實現「氣候領導和社區保護法」(Climate Leadership and Community Protection Act)設定的2050年減少85%溫室氣體排放的目標。通過碳排放定價，污染企業需透過競標購買「碳配額」以合法排放污染，收益則注入「氣候行動基金」，用於綠能投資。

雖然霍楚的發言人斯莫爾(Avi Small)尚未透露更多細節，但他強調州長的目標是降低生活成本，並為民眾提供退稅及稅收優惠。霍楚計畫在14日的演說中公布完整政策細節。

油價 投資 霍楚

上一則

舞蹈詩劇「只此青綠」展卷林肯中心 觀眾看得熱淚盈眶

下一則

線上超市「FreshDirect」 堵車費區訂單每筆加收0.5元
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

美出大招制裁俄羅斯 高盛曝油價恐衝上「9字頭」

美出大招制裁俄羅斯 高盛曝油價恐衝上「9字頭」
天然氣搶奪戰：俄輸氣管停供將刺激LNG需求 新興國家會搶輸歐洲

天然氣搶奪戰：俄輸氣管停供將刺激LNG需求 新興國家會搶輸歐洲
華州新州長佛格森反對財富稅 籲削開支6%補財政缺口

華州新州長佛格森反對財富稅 籲削開支6%補財政缺口
油價開盤大漲2% 布蘭特突破81元衝半年高 美制裁發威

油價開盤大漲2% 布蘭特突破81元衝半年高 美制裁發威

熱門新聞

去年7月上路並在今年開始實施罰鍰的紐約市垃圾桶新規，在開罰一周內市清潔局已開出近500張罰單。(記者馬璿╱攝影)

紐約垃圾桶新規一周開出近500張罰單 華人怨規定模糊

2025-01-10 19:28
本周紐約地區將持續受寒冷天氣影響，氣溫可能跌至「極度寒冷」水平。 (美聯社)

紐約極寒天氣來了 體感溫度近-12°C

2025-01-08 06:47
由於價格暴漲，超市雞蛋貨架前常站著猶豫的顧客。(記者高雲兒╱攝影)

紐約蛋價持續飆升 華人為買便宜傷腦筋

2025-01-11 07:48
網約車公司優步近日宣布削減紐約與新澤西之間行程的司機補貼，並將一項新設立的1.5元附加費轉嫁給乘客，引發司機不滿。(美聯社)

Uber削減紐約-新澤西補貼 司機反彈 華人考慮轉行

2025-01-12 07:09
紐約人高度依賴地鐵交通。(美聯社)

紐約地鐵推人落軌事件嚇人 一張照曝現在都這樣等車

2025-01-08 19:18
專家呼籲，為緩解住房壓力，長島房主應改善房屋條件，並釋放更多閒置空間進入租賃市場，以增加供應。圖為長島住宅。(記者高雲兒╱攝影)

紐約長島房價高買不起 華裔年輕人處境難

2025-01-10 12:14

超人氣

更多 >
呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜

呵護「妹妹」趙麗穎？ 李冰冰質問黃曉明「這句話」 上熱搜
洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪

洛杉磯野火肇因找到了？消防員通話、衛星圖像現端倪
搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？

搭郵輪為陽台艙房多掏錢 值得嗎？
她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了

她花1.2萬改建浴室 卻對這5件事後悔了
入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳

入春4生肖財運高漲 屬兔進帳偏財、他參加抽獎手氣佳