霍楚新環保提案 恐推升油價和家庭取暖成本

紐約州長霍楚計畫在14日的「州情咨文」中，宣布一項針對污染的環保提案，引發批評聲浪，反對者警告此舉可能導致家庭取暖成本增加。 (州長辦公室)

州長霍楚 (Kathy Hochul)計畫在14日的「州情咨文」中，宣布一項針對污染的環保提案，引發批評聲浪，反對者警告此舉可能導致家庭取暖成本增加，並使油價 每加侖上漲最多22分。

這項名為「限額與投資 」(Cap and Invest)的計畫，旨在透過要求石油公司為其溫室氣體排放支付費用，來減少碳排放。然而，業界人士指出，相關成本極可能轉嫁給消費者。

非營利組織「Upstate United」分析指出，根據限額與投資計畫，汽油價格將在2027年每加侖增加22分，僅明年可能增加12分。該組織同時預測，各地的燃油成本將大幅增加，如長島蘇福克郡將增加6880萬元，納蘇郡為5110萬元，威徹斯特郡(Westchester)為2660萬元。

此外，家庭取暖燃料價格，包括天然氣、丙烷和石油，也將隨之上漲。研究顯示，目前紐約州油價在全國排名第九，推行限額與投資後，或將升至第六名。

這項計畫的收入將用於資助綠色能源項目，如建築電氣化等，但部分居民擔心，此政策可能使他們成為政策的「受害者」。霍楚近期已批准一項爭議性法案，要求石油、天然氣和煤炭公司為碳排放支付高達750億元的費用。

雖然州府可能為低收入者提供補貼以減輕影響，但中產階級家庭仍將面臨每年約120元的額外負擔，特別是在政策初期實施階段。根據媒體報導，加州與華盛頓州實行類似計畫後，油價平均每加侖增加了27分。

該提案旨在協助紐約實現「氣候領導和社區保護法」(Climate Leadership and Community Protection Act)設定的2050年減少85%溫室氣體排放的目標。通過碳排放定價，污染企業需透過競標購買「碳配額」以合法排放污染，收益則注入「氣候行動基金」，用於綠能投資。

雖然霍楚的發言人斯莫爾(Avi Small)尚未透露更多細節，但他強調州長的目標是降低生活成本，並為民眾提供退稅及稅收優惠。霍楚計畫在14日的演說中公布完整政策細節。