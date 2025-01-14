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線上超市「FreshDirect」 堵車費區訂單每筆加收0.5元

記者劉梓祁／紐約報導
食品配送公司FreshDirect，對堵車費區客戶增加加收費。(美聯社)
食品配送公司FreshDirect，對堵車費區客戶增加加收費。(美聯社)

線上生鮮超市「FreshDirect」近日被發現針對位於曼哈頓60街以下的顧客悄然調整收費，在帳單中增加一筆因應堵車費(Congestion Pricing)的額外費用；該公司也證實，自5日(周日)起對收費區的配送服務，每筆訂單加收0.5元，藉此因應營運成本的上漲。

總部位於紐約市布朗士(Bronx)的FreshDirect，其發言人表示，「儘管我們已自行吸收了大部分與堵車費相關的營運成本，但仍決定針對受影響地區的每筆住宅訂單，收取0.5元的附加費用。這項小幅費用調整能讓我們持續提供高品質且便利的服務，同時因應市場環境變化。」

據了解，FreshDirect並未在結帳頁面以獨立項目標註此筆費用，而是合併至原有的「燃油附加費」中，並在帳單上標示「燃油附加費(包括堵車費)」(Fuel Surcharge Includes Congestion Pricing)。據2022年「布朗士時報」(Bronx Times)報導，FreshDirect每周在紐約與新州的訂單約有10萬箱。

戰略研究集團(Strategic Research Group)總經理弗利金格(Burt Flickinger)則估計，該公司目前在曼哈頓擁有約5萬名顧客，其中2萬名位於堵車費收費區內。對於實際客戶規模，FreshDirect未進一步回應。

根據大都會運輸署(MTA)，凡載貨卡車在高峰時段進入曼哈頓60街以下區域，須繳納14.4元。FreshDirect則並非唯一對顧客收取此項費用的企業，包括網路電話服務商CompuVoip、餐飲業者、殯葬業者等，也陸續將此筆成本轉嫁給顧客。

FreshDirect發言人還指，為了降低堵車費的影響，公司正在擴大使用大型卡車，一次載運更多訂單，同時減少貨車與小汽車進入收費區的次數。

堵車費 曼哈頓 布朗士

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