紐約共和黨民代：川普支持廢除堵車費

多名紐約州民代表示，川普認為應該廢除堵車費，並將在他的任期內協助達成這項目標。(美聯社)

紐約市徵收堵車費 已滿一周，但針對此政策的爭議從未停息。11日晚，一眾紐約州共和黨 民代與候任總統川普 (Donald Trump)會面；多名民代在會後表示，川普同意幫助取消堵車費，並支持取消州稅與地方稅抵扣(state and local tax deduction，SALT)上限。

據紐約郵報報導，在佛州海湖莊園(Mar-a-Lago)與川普會面的史丹頓島州眾議員瑪麗奧(Nicole Malliotakis)說，「川普想要幹掉(kill)堵車費)」；同時與會的國會眾議員勞樂(Mike Lawler)也表示，「川普確實同意，堵車費必須取消」，並稱「我們將會研究如何在他領導下的白宮做到這一點」。

多名紐約州民代表示，川普認為應該廢除堵車費。紐約市自1月5日開始在部分路段徵收堵車費。(路透)

堵車費方案原計畫於2024年6月底實施。但紐約州州長霍楚(Kathy Hochul)卻在緊急叫停該計畫後，又於2024年11月重啟調整後的堵車費實施方案；許多分析認為，霍楚在夏天緊急叫停是為了不讓堵車費政策影響民主黨大選結果，而在24年底重啟也是避免川普上台後阻撓這一計畫。民調顯示，有過半紐約居民反對堵車費的徵收。

川普曾公開反對實施堵車費計畫，去年5月，他通過社交媒體發文表態：「我上任第一周就要終結堵車費！」同時，他也稱，堵車費將導致紐約市人口流失，並呼籲該政策「早日被取消」。

去年11月，包括勞樂、瑪麗奧在內的多名紐約州共和黨民代就曾致信川普，請求他「承諾在其上任後徹底終止這項『荒謬』的堵車費政策」；並指堵車費計畫象徵著霍楚等政客的「過度干預」，是「壓迫性稅收」的一部分。

瑪麗奧在與川普會面後表示，他們希望川普能運用行政權力，讓聯邦公路管理局(Federal Highway Administration)取消對堵車費計畫的授權。勞樂稱，如果川普無法取消收費，他將通過推動國會立法禁止該計畫。

若要就堵車費採取立法行動，共和黨必須運用其在眾議院的微弱多數，通過法案取消收費。

此外，與川普會面的共和黨民代也表示，川普「完全同意」取消州稅與地方稅抵扣上限。該稅改法案由川普在其第一個任內於2017年通過，為州稅與地方稅抵扣訂定1萬元上限；對於紐約這樣高稅收州來說，1萬元扣抵遠遠不夠，共和黨民代不奢望解除扣抵限制，只希望能把扣抵上限再提高。