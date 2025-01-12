曼哈頓堵車費實施後首周末 車主：華埠車流冷清 找車位輕鬆

堵車費實施後的首個周末，連接華埠的曼哈頓大橋車流冷清 。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓堵車費 自5日開徵至今已一周，11日為堵車費實施後的首個周末，華人車主發現開往華埠 的車流明顯變少，且在尋找車位時十分輕鬆，和先前的車位爭搶狀況，形成鮮明對比。

堵車費自本月5日起實施，在周一至周五清晨5時至晚間9時、及周六日早上9時至晚間9時進入曼哈頓60街以南的私人車輛，都須繳納9元的堵車費。在11日當天，居住在長島的劉先生如往常般駕車前往曼哈頓，但令他意外的是，進入收費區前便已感受到車流下降。

劉先生表示，自己由於並不支持堵車費，此前還從未駕車進入過收費區，但因為自己不信賴周末的公共交通，所以選擇驅車至華埠處理公務，並首次體驗「繳納堵車稅的感覺」。他說，對路途中的車流變化確實「感到意外」，過往在進入曼哈頓前後的路段均有堵車或緩行，但當天卻「暢通無阻、異常快速」。

早於預計時間到達華埠的他還發現，原本需耗費一番心力尋找合適停車位的過程，也因為車輛明顯減少而變得格外輕鬆。在車位緊俏的華埠，劉先生通常都需要繞行數圈才能找到免費的路邊車位，或是不得不支付昂貴的停車樓費用。然而，11日他卻「不到十秒便找到車位」，且時間已臨近中午。

劉先生表示，確實體會到了堵車費帶來的「積極影響」，但未來還是會因為增加的通行成本而選擇改變通勤路線或時間，畢竟「每次9元實在太多」。同時，他還在當天收到了佯稱堵車費遲交的詐騙短信，感嘆於「騙子手法的與時俱進」。

同樣發現車流冷清的還有「華埠與小義大利無壅堵稅聯盟」召集人之一陳建閃。他認為，除堵車費所帶來的影響，還可能由寒冷天氣導致，但他記得過往寒冬時的華埠人流仍遠多於此。在堵車費實施後曾駕車前往華埠的他還說，以往每日必堵的威廉斯堡大橋(Williamsburg Bridge)，也變得通暢許多。