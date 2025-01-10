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涉多起華社搶劫 布碌崙華男因「太貪心」落網

記者顏潔恩╱紐約報導
8大道兩家華人經營的商店3日晚間先後遭一名華男搶劫，嫌犯目前已落網。(受害商家提供)
8大道兩家華人經營的商店3日晚間先後遭一名華男搶劫，嫌犯目前已落網。(受害商家提供)

布碌崙(布魯克林)8大道兩名華裔商家日前晚間先後被一名華男持刀搶劫，引發當地人民對治安的擔憂；市警66分局長赫拉特(Kenneth Herrarte)9日透露，除上述案件外，該名華男還涉嫌另四起搶劫案，其中一宗發生在曼哈頓華埠，不過7日華男試圖搶劫漢密爾頓堡大道(Fort Hamilton Parkway)一個加油站時被人發現，警方及時趕到現場逮捕了他。

赫拉特指出，該名華男從本月3日起的不到一周，共搶了66分局日落公園轄區內的四間商店、72分局以及華埠五分局各一間商店，受害者幾乎都是華人；3日傍晚至深夜間，他先到一家位於8大道交58街的服裝店搶走500多元，再趁街道人少時到對街的超市行劫，搶走2000元，該犯罪令商家感嘆「華人也搶華人」，生意很難做。

赫拉特形容，「太貪心」是華男落網的主因，7日凌晨他在漢密爾頓堡大道交42街的一個加油站商店內購物，看到收銀機正打開著，於是亮出刀子威脅店家給錢；而在場碰巧有一名猶太民安隊Shomrim的隊員，見狀後立即告知隊友，後者通知了警方，不久後66分局警員趕到現場，將人逮捕。

赫拉特表示，警方很慶幸能在春節前逮捕這名慣犯，以免其繼續在社區為非作歹，讓社區民眾對治安感到擔憂和害怕；目前該名華男的身分信息暫未公布，不過他已被送往布碌崙中央拘留所，之後將被布碌崙地方檢察官控罪。

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