華男康尼島地鐵站刺斃1乘客 4天後又涉捅傷外賣郎
去年11月3日，布碌崙(布魯克林)8大道外賣郎林里東因為阻攔一名吃霸王餐的華裔男子遭對方報復被捅傷。當時，美國亞裔社團聯合總會(亞總會)給予受害者和家屬大力幫助。受害者林里東夫婦在本月7日給亞總會送錦旗表示感謝，並稱捅傷林里東的兇手，就是去年10月29日在康尼島地鐵站捅死一名乘客的兇嫌陳忠強(Zhongqiang Chen，音譯)，林里東夫婦二人表示，他們會作為證人出庭指認兇嫌。
這宗因吃霸王餐引發的傷人案發生在去年10月25日，當時，一名華人男子在位於8大道60街的敦煌蘭州牛肉麵館點了一碗麵和一瓶飲料，吃完後不付錢就跑了，一名店員追了出去，恰好送餐員林里東到店裡取餐，見狀他也追了上去，眾人合力將吃霸王餐者抓住，但此人在亮刀威脅眾人後逃走。11月3日，吃霸王餐的華男懷恨在心報復林里東，在當晚9時多於8大道街頭，用一把尖刀從後面捅傷了林里東，致其多段腸子被扎斷而送醫急救。
家人和親友事發後向美國亞總會求助，亞總會動員鄉親和僑胞伸援手捐款。兩個多月後，被扎傷的林里東在醫務人員和家人的照顧下康復好轉。為了感謝亞總會，林里東和太太董女士以及三歲的孩子在8日一起到亞總會致謝，並送上寫有「義薄雲天 護僑有方」的錦旗。
董女士同時透露，經警方確認，扎傷丈夫的兇嫌，和去年10月29日晚間11時30分在康尼島地鐵站捅死一名乘客的32歲華裔男子陳忠強為同一人。陳忠強在康尼島地鐵站行凶的四天後，於11月3日又在8大道報復阻攔他吃霸王餐的林里東。
11月7日，陳忠強因捅死乘客被抓後，被控二級謀殺罪和非法持有武器罪。警方調查時，他曾對警方說自己是偷渡來的新移民，因沒錢而吃霸王餐。但董女士說，陳忠強之前就在馬里蘭州生活，其親戚在當地開餐館，陳在當地犯案後被親戚保釋出來，又跑到新澤西州盜竊支票，在將盜來的支票存銀行時被人發現遭逮捕，之後，他又逃到布碌崙8大道躲避。
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