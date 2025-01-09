華男康尼島地鐵站刺斃1乘客 4天後又涉捅傷外賣郎

林里東夫婦攜孩子給亞總會送錦旗。(亞總會提供)

去年11月3日，布碌崙(布魯克林)8大道 外賣郎林里東因為阻攔一名吃霸王餐的華裔男子遭對方報復被捅傷。當時，美國亞裔社團聯合總會(亞總會)給予受害者和家屬大力幫助。受害者林里東夫婦在本月7日給亞總會送錦旗表示感謝，並稱捅傷林里東的兇手，就是去年10月29日在康尼島地鐵站 捅死一名乘客的兇嫌陳忠強(Zhongqiang Chen，音譯)，林里東夫婦二人表示，他們會作為證人出庭指認兇嫌。

這宗因吃霸王餐引發的傷人案發生在去年10月25日，當時，一名華人男子在位於8大道60街的敦煌蘭州牛肉麵館點了一碗麵和一瓶飲料，吃完後不付錢就跑了，一名店員追了出去，恰好送餐員林里東到店裡取餐，見狀他也追了上去，眾人合力將吃霸王餐者抓住，但此人在亮刀威脅眾人後逃走。11月3日，吃霸王餐的華男懷恨在心報復林里東，在當晚9時多於8大道街頭，用一把尖刀從後面捅傷了林里東，致其多段腸子被扎斷而送醫急救。

家人和親友事發後向美國亞總會求助，亞總會動員鄉親和僑胞伸援手捐款。兩個多月後，被扎傷的林里東在醫務人員和家人的照顧下康復好轉。為了感謝亞總會，林里東和太太董女士以及三歲的孩子在8日一起到亞總會致謝，並送上寫有「義薄雲天 護僑有方」的錦旗。

董女士同時透露，經警方確認，扎傷丈夫的兇嫌，和去年10月29日晚間11時30分在康尼島地鐵站捅死一名乘客的32歲華裔男子陳忠強為同一人。陳忠強在康尼島地鐵站行凶的四天後，於11月3日又在8大道報復阻攔他吃霸王餐的林里東。

11月7日，陳忠強因捅死乘客被抓後，被控二級謀殺罪和非法持有武器罪。警方調查時，他曾對警方說自己是偷渡來的新移民，因沒錢而吃霸王餐。但董女士說，陳忠強之前就在馬里蘭州生活，其親戚在當地開餐館，陳在當地犯案後被親戚保釋出來，又跑到新澤西州盜竊支票，在將盜來的支票存銀行時被人發現遭逮捕，之後，他又逃到布碌崙8大道躲避。