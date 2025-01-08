堵車費上路 紐約市府擴大打擊遮擋車牌

堵車費上路後，紐約市或有更多車輛會開始通過遮擋車牌來試圖逃過高昂的過路費。(市長辦公室提供)

堵車費 上路後，紐約市 或有更多車輛會開始通過遮擋車牌來試圖逃過高昂的過路費。對此，紐約市府在7日宣布，將擴大打擊刻意遮擋車牌的行為，不允許車牌上有任何遮擋物，且違規車牌在停車時，就將被處以50元罰款。

據紐約郵報報導，這些試圖遮擋車牌的做法往往是非常簡易的手段，例如將車牌中的一個字母或數字刮花、塗色等。這樣簡單的做法不僅不會像將車牌整個遮住一樣容易引起警方注意，且在開過收費站時，仍然能夠躲避攝像頭，達到逃費的目的。郵報稱，在堵車費徵收區域的邊緣，曼哈頓 61街交萊辛頓大道(Lexington Avenue)附近，已經見到了一些試圖以此方式遮擋車牌的車輛。

對此，致力打擊幽靈車牌(ghost plate)的布朗士市議員費力茲(Oswald Feliz)表示，如果駕駛會使用幽靈車牌來逃避闖紅燈及超速罰單，「可以想見一定會有人把它用來躲避堵車費。」據悉，幽靈車牌指非法或改裝過的車牌，以干擾交通執法技術的識別或逃避法律責任。

而因應遮擋車牌，市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)與紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)則在7日共同宣布，任何被「包括汙垢、鏽跡、玻璃或塑膠覆蓋物、其他物質或材料遮擋而無法閱讀、被模糊或被隱藏」的車牌，都將被處以罰款。相比此前對於幽靈車牌的定義，如今罰款的涵蓋範圍有所擴大。

此外，市交通局的新規也將額外允許執法人員對停在路邊或在街頭空轉的車牌遮擋車輛，處以50元罰款。

羅格貴茲表示，透過擴大違法定義，執法人員更能有效追究魯莽駕駛的責任，並為所有人創造更安全、更方便的街道。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)在去年發布報告，指出幽靈車牌導致紐約市每年損失2億元收入。李文也表示，如果車牌無法被讀取，會極大地影響駕駛的行為，例如它將「鼓勵」駕駛超速駛過校區及闖紅燈等。