我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普2.0前的平靜 全球政府、企業今年來發債額創同期紀錄

尹錫悅逃離官邸？青瓦台回應了 知情者曝他「過得不錯」

堵車費上路 紐約市府擴大打擊遮擋車牌

記者曹馨元╱紐約報導
堵車費上路後，紐約市或有更多車輛會開始通過遮擋車牌來試圖逃過高昂的過路費。(市長辦公室提供)
堵車費上路後，紐約市或有更多車輛會開始通過遮擋車牌來試圖逃過高昂的過路費。(市長辦公室提供)

堵車費上路後，紐約市或有更多車輛會開始通過遮擋車牌來試圖逃過高昂的過路費。對此，紐約市府在7日宣布，將擴大打擊刻意遮擋車牌的行為，不允許車牌上有任何遮擋物，且違規車牌在停車時，就將被處以50元罰款。

據紐約郵報報導，這些試圖遮擋車牌的做法往往是非常簡易的手段，例如將車牌中的一個字母或數字刮花、塗色等。這樣簡單的做法不僅不會像將車牌整個遮住一樣容易引起警方注意，且在開過收費站時，仍然能夠躲避攝像頭，達到逃費的目的。郵報稱，在堵車費徵收區域的邊緣，曼哈頓61街交萊辛頓大道(Lexington Avenue)附近，已經見到了一些試圖以此方式遮擋車牌的車輛。

對此，致力打擊幽靈車牌(ghost plate)的布朗士市議員費力茲(Oswald Feliz)表示，如果駕駛會使用幽靈車牌來逃避闖紅燈及超速罰單，「可以想見一定會有人把它用來躲避堵車費。」據悉，幽靈車牌指非法或改裝過的車牌，以干擾交通執法技術的識別或逃避法律責任。

而因應遮擋車牌，市交通局(NYC DOT)局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)與紐約市警(NYPD)局長蒂池(Jessica Tisch)則在7日共同宣布，任何被「包括汙垢、鏽跡、玻璃或塑膠覆蓋物、其他物質或材料遮擋而無法閱讀、被模糊或被隱藏」的車牌，都將被處以罰款。相比此前對於幽靈車牌的定義，如今罰款的涵蓋範圍有所擴大。

此外，市交通局的新規也將額外允許執法人員對停在路邊或在街頭空轉的車牌遮擋車輛，處以50元罰款。

羅格貴茲表示，透過擴大違法定義，執法人員更能有效追究魯莽駕駛的責任，並為所有人創造更安全、更方便的街道。

曼哈頓區長李文(Mark Levine)在去年發布報告，指出幽靈車牌導致紐約市每年損失2億元收入。李文也表示，如果車牌無法被讀取，會極大地影響駕駛的行為，例如它將「鼓勵」駕駛超速駛過校區及闖紅燈等。

紐約市 堵車費 曼哈頓

上一則

遇警逃跑撞倒華婦 非裔嫌無保釋放惹民怨

下一則

堵車費實施 共享單車Citi Bike也漲價 華人抱怨
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

堵車費生效上班首日 通勤時間銳減 民眾蜂擁申請E-ZPass

堵車費生效上班首日 通勤時間銳減 民眾蜂擁申請E-ZPass
史島民代續反堵車費 要求對史島居民「網開一面」

史島民代續反堵車費 要求對史島居民「網開一面」
不滿堵車費 市議員提「雷射筆能摧毀攝像頭」惹議

不滿堵車費 市議員提「雷射筆能摧毀攝像頭」惹議
堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

熱門新聞

位於曼哈頓60街的皇后區大橋是收費區的分界線，上層從62街匝道往北可繞開收費，下層則無法避免。(記者范航瑜／攝影)

紐約曼哈頓堵車費5日起開徵 有4條免費路線

2025-01-04 19:14
一名39歲華人女子4日晚在過馬路時遭車輛撞擊受重傷，5日仍在ICU病房搶救，肇事司機在撞倒受害人後逃逸。(李鍇提供)

紐約華人新移民遭車「撞倒輾壓」送ICU搶救 肇事司機逃逸

2025-01-05 20:00
近年來大量中國走線客湧入紐約，從事到機場接送旅客的專車服務成為華裔走線客的謀生途徑之一。(美聯社)

獨／當美國夢成為海市蜃樓：43名華人司機被捲走的35萬

2024-12-30 20:25
近日，皇后區新鮮草原地區接連發生多起入室盜竊案件，亞裔家庭幾乎成為唯一的犯罪目標，讓當地居民憂心不已。圖為新鮮草原社區。(記者高雲兒╱攝影)

新鮮草原華裔住宅頻遭入室盜竊 亞裔家庭幾成唯一犯罪目標

2025-01-03 01:27
市府提醒居民周一風雪天氣注意安全。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約周一風雪 市府籲注意安全

2025-01-05 18:40
曼哈頓堵車費開徵後，前往紐約的車輛數量銳減。通常壅堵嚴重的林肯隧道新澤西端異常暢通。(記者許君達／攝影)

堵車費實施首日 曼哈頓入城要道異常冷清

2025-01-06 07:38

超人氣

更多 >
紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體

紐約飛佛州捷藍航空 發現2具嚴重腐爛屍體
川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣

川普：不排除用武力收復巴拿馬運河 墨西哥灣應改名美國灣
兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦

兩名聯邦死刑犯 拒絕拜登特赦
南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園

南加大規模山火 多華人浴火奮戰搶救家園
西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌

西藏日喀則6.8強震 已致126人遇難、3609房屋倒塌