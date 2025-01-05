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8大道2華人商店同晚遭1華男持刀搶劫 店主嘆「華人也搶華人」

記者顏潔恩／紐約報導
8大道兩家華人經營的商店3日晚間先後遭一名華男搶劫。(受害商家提供)
8大道兩家華人經營的商店3日晚間先後遭一名華男搶劫。(受害商家提供)

布碌崙(布魯克林)8大道兩名華裔商家近期在同一天晚上，先後遭一名華裔男子持刀搶劫，共得手約2500元現金；兩名受害店家形容華男看上去很年輕，但舉止怪異、疑似吸毒，感嘆世風日下，「華人也搶華人」，生意難做。

首宗案件發生於3日傍晚5時45分許，一名華男走入8大道交58街的一家服裝店，亮出一把刀指著女店主的肚子說道，「把錢拿出來，不拿出來捅死你」；店主立即將收銀機打開，華男搶走500多元的現金後離開。

在同一天的晚上11時左右，該名華男又走到服裝店對面的一家超市，趁著超市裡只有一名女店主時，走進去持刀威脅她「給我錢、給我錢」，店主將當日的營業額約2000元給對方，在對方離開後才通知其他店主並報警。

4日，受害服裝店的一名老闆娘表示，案發前她也在店裡，角落旁還坐著兩個小孩在玩手機，她不過是出門買東西，不到幾分鐘就接到電話說店裡被搶劫了，所幸大人和小孩都沒有受傷；她們調出監控錄像查看，發現該名華男在案發前一直在街邊徘徊，不停朝附近的店面裡頭望去，直到要下手前才戴上口罩和帽子。

老闆娘形容，男子看起來「不是很專業的搶劫」，作案後還不緊不慢地走出門外，甚至是選擇人多的街道走去，令她懷疑他疑似有吸毒。

而超市的店主們則指出，平日早上很多人一起看店，但當晚大家都下了班，店裡只剩一名老闆娘；店家表示，一般華人進店時都會以為是顧客，而該名華男單是看穿著打扮，也不會聯想到是犯罪分子，因此沒有對其警惕。

他也感嘆，8大道過去的搶劫案，嫌犯大多是外族裔，「但現在是華人搶華人，以前都沒有這樣」；他也指消息傳出後，8大道很多商家都表示不敢再開店到很晚，擔憂成為下一個受害者。

根據72分局，作案者看起來是20多歲的華男，身穿黑色羽絨服、白色褲子、以及一雙淺色的球鞋；民眾若看到與圖中體徵相似者，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華男 華人 8大道

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