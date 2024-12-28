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種族歧視？紐約非裔囚犯遭白人懲教員群毆致死 霍楚喊查

新華社／紐約28日電
在被曝光的影片中，紐約州馬西懲教所裡的一名非裔受刑人，遭到白人懲教人員圍毆。（美聯社）
在被曝光的影片中，紐約州馬西懲教所裡的一名非裔受刑人，遭到白人懲教人員圍毆。（美聯社）

紐約州州長霍楚（Kathy Hochul）27日表示，她已要求有關部門對非裔囚犯羅伯特．布魯克斯（Robert Brooks）在該州懲教所死亡事件展開調查，並對14名涉事人員啟動解雇程序。

霍楚的這一表態是在紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）當天公布多段懲教人員虐囚影片後做出的。影片顯示，12月9日在紐約州中部奧奈達郡（Oneida County）馬西懲教所（Marcy Correctional Facility），幾名貌似白人的懲教人員對戴著手銬的布魯克斯拳打腳踢，打擊部位包括腹股溝和胸部。這些影片來自其中四名懲教人員隨身佩戴的公務記錄儀。43歲的布魯克斯第二天在醫院被宣布死亡。

詹樂霞表示，公布這些影片並不令人感到輕鬆，但她認為有責任和義務確保司法透明和問責。

霍楚在聲明中說，她看到影片後感到「憤怒和震驚」，已要求對布魯克斯的死因展開調查。霍楚表示，所有涉事人員都將被追究責任，她已指示紐約州懲教和社區監督專員對14名涉事人員啟動解雇程序。

據媒體報導，這一事件可能導致對涉事人員的刑事訴訟，並可能在更為廣泛的社會層面觸發控訴和抗議。根據一家社會監督機構2023年發布的關於馬西懲教所的調查報告，在接受採訪的囚犯中，有70%表示懲教人員有種族歧視行為。

紐約州 霍楚 種族歧視

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