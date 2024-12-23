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行搶未果反遭刺死 皇后區地鐵7號線1死1傷

記者尤昱程／紐約報導
皇后區地鐵7號線列車上22日發生一起致命衝突，導致一名男子死亡，一人受傷。(本報資料照)
皇后區地鐵7號線列車上22日發生一起致命衝突，導致一名男子死亡，一人受傷。(本報資料照)

皇后區地鐵7號線列車上22日發生一起致命衝突，導致一名男子死亡，一人受傷。警方表示，這起事件起因於一次企圖搶劫，受害人出於防衛而拔刀行刺。

根據市警報告，該案發生在22日凌晨12時35分左右，當時列車正駛近皇后區木邊(Woodside)的61街車站。警方表示，一名69歲男子當時正在列車上熟睡，行李就放在身邊。此時，有五名男子逐漸靠近，趁他未醒試圖搶走他的行李。

當男子驚醒並試圖奪回行李時，雙方爆發激烈衝突。衝突過程中，該男子拿出一把刀，刺傷了兩名搶劫者。一名32歲男子胸部多處被刺傷，另一名男子臉部遭割傷。

市警108分局警員接到報案後迅速趕到現場，發現車廂內一片血跡斑斑。兩名傷者被送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，其中胸部被刺的男子不治身亡，臉部受傷的嫌犯在接受治療後被警方拘留並帶回調查。

涉事的69歲男子也被警方拘留，目前檢方將決定是否對其提出指控，或者確認其屬於正當防衛。警方表示，地鐵監控錄像完整記錄了整個事件。

另外三名嫌犯在事件發生後逃離列車，但於車站附近兩個街區被捕。目前警方仍在調查中，相關指控尚未公布。死者身份及其他涉案者的身份也尚未對外公開。

根據CompStat的最新數據顯示，截至15日，108分局今年迄今共報告了224起搶劫案件，比去年同期的250起減少26起，降幅為10.4%。

地鐵 皇后區

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