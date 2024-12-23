紐約地鐵車廂 男縱火燒死睡覺女遊民 看她火舌焚身後才逃跑

一名從瓜地馬拉來美的男子，22日早晨在紐約市康尼島地鐵站向睡在列車上的婦女縱火，將她活活燒死，警方已在當天將嫌犯逮捕。圖為警方發出的尋人通報。(Brooklyn News 12, NYPD)

紐約地鐵 22日上午發生駭人縱火 案件，一位女性遊民在康尼島-史迪威大道站(Coney Island-Stillwell Avenue station)地鐵車廂內睡覺，卻遭瓜地馬拉籍男子縱火燒死；警消與急救人員獲報後盡速抵達現場，但女子仍回天乏術。男性嫌犯縱火後步行逃逸，警方當天下午4時許接獲目擊者通報將他逮捕。

紐約郵報報導，受害的女性遊民22日上午7時30分左右，在康尼島-史迪威大道站F線一輛地鐵車廂內睡覺，卻遭男性嫌犯縱火；嫌犯坐在月台椅子上「觀賞」這名無辜受害者被火舌吞噬後掙扎扭動，接著才步行離開現場。

22日早晨紐約市康尼島地鐵站發生縱火燒死女遊民凶案，警方已在當天將嫌犯逮捕。圖為F線地鐵。(Brooklyn News 12, NYPD) 一名從瓜地馬拉來美的男子，22日早晨在紐約市康尼島地鐵站向睡在列車上的婦女縱火，將她活活燒死，警方已在當天將嫌犯逮捕。圖為警方發出的尋人通報。(Brooklyn News 12, NYPD)

紐約市警局局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，令人髮指的罪行「奪走一名乘客的生命」，形容「嫌疑人犯下最邪惡的罪行」。

蒂池在記者會上表示，「火車進站時，嫌疑人沉著的走到被害人面前，被害人坐在地鐵車廂尾端。我們認為嫌犯用打火機點燃了受害者的衣服，她的衣服全部燒著，幾秒鐘之內就被火舌吞沒。」

紐約時報報導，巡邏警員聞到煙味並看到煙霧，警員與大都會運輸署(MTA)人員到場後利用滅火器撲滅火勢，急救人員宣布受害女子當場死亡。

警方表示，這名男性嫌犯身高約5呎6吋，年紀介於25歲到30歲，作案時穿著灰色運動衫、藍色牛仔褲和棕靴。

當天下午，一位熱心市民在曼哈頓34街站乘坐地鐵時，認出嫌犯並報警抓人；警方逮捕嫌犯後，尚未提出控罪。

匿名執法人士透露，嫌犯2018年6月入境，在亞利桑納州曾遭邊境巡邏隊人員拘留，此前在紐約市沒有犯罪前科，當局正在確認他是否合法居留。

調查人員初步認為，嫌犯當時坐在睡覺的受害女子對面，他起身並朝她扔擲打火機；據報受害女性身邊有幾支酒瓶，但警方尚無法確定酒瓶與這宗刑事案件的關係。

穿著白色防護衣的警消與鑑識人員22日上午封鎖案發現場，並在相關區域蒐證；下午1點許，裝有受害女子遺體的屍袋移出地鐵車廂，放上輪床並送上鑑識車輛載走。

目睹悲劇的通勤人士表示，「難以置信。」

MTA員工也對這宗發生在聖誕節 前幾天的「野蠻殺戮」感到震驚，一名男性說：「(受害女性)的衣服全都起火燃燒，我只是路過，警員已在場。我沒有看到她被火焚身，這是我聽說的。他們關掉地鐵車廂上的燈，這樣就不會有人看見。這太誇張，再三天就聖誕節了，現場一團亂。」

布魯克林(布碌崙，Brooklyn)39歲建築經理古列耶夫(Alex Gureyev)表示，「紐約地鐵正在走下坡，許多人都說彷彿回到1970年代，這種事常發生，不是這樣(縱火)，搶劫、殺戮、打架、槍擊，現在很常見，非常糟糕。」

紐約州長霍楚(Kathy Hochul)22日在昔稱「推特」(Twitter)的「X平台」發文譴責暴力，重申改善紐約地鐵的安全的承諾；霍楚自3月起派遣國民兵巡邏地鐵，上周再增派750人防範假期犯罪，卻仍發生悲劇。